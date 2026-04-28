Vùng miền Hà Nội

Chạm vào ký ức trên chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" dịp 30-4, 1-5

Yến Anh

(NLĐO)- "Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, Viết tiếp tự hào" chính thức khởi hành trên đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô", từ ngày 27-4 đến 3-5.

Nhân dịp kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, Tàu Hà Nội 5 cửa ô chính thức ra mắt hành trình đặc biệt mang tên "Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, Viết tiếp tự hào", diễn ra từ ngày 27-4 đến ngày 3-5.

Chạm vào ký ức trên chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" đặc biệt dịp 30-4 - 1-5 - Ảnh 1.

Toàn bộ không gian đoàn tàu được tái hiện với những hình ảnh, khẩu hiệu giàu tính biểu tượng của các thời kỳ kháng chiến như một lớp ký ức được "đánh thức" bằng thị giác và cảm xúc. Ở đó, lịch sử không còn nằm trên trang sách, mà hiện hữu trong từng chi tiết, từng góc nhìn.

"Chuyến tàu đoàn viên" được thiết kế như một không gian kể chuyện, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa. Thay vì đưa hành khách đến những điểm đến xa, chuyến tàu lựa chọn cách tiếp cận ngược dòng thời gian, tái hiện những dấu mốc thiêng liêng của lịch sử dân tộc.

Chạm vào ký ức trên chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" đặc biệt dịp 30-4 - 1-5 - Ảnh 2.

Hành khách có thể tương tác với không gian tái hiện lịch sử

Diện mạo của tàu được làm mới với các khẩu hiệu, hình ảnh mang tính biểu tượng của các giai đoạn kháng chiến, tạo nên một không gian giàu tính gợi nhớ.

Trong hành trình này, hành khách không chỉ quan sát mà còn được đặt mình vào dòng chảy lịch sử, đặc biệt là thời khắc Bắc - Nam nối liền một dải. Đây là ký ức tập thể mang tính biểu tượng, gắn với niềm vui đoàn tụ và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Chạm vào ký ức trên chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" đặc biệt dịp 30-4 - 1-5 - Ảnh 3.

Toàn bộ không gian đoàn tàu được tái hiện với những hình ảnh, khẩu hiệu giàu tính biểu tượng của các thời kỳ kháng chiến

Điểm nhấn của chương trình nằm ở các hoạt động trải nghiệm được thiết kế riêng cho dịp lễ. Hành khách có thể tương tác với không gian tái hiện lịch sử, tham gia hoạt động check-in cùng hình tượng người lính - một yếu tố mang tính biểu trưng, chỉ xuất hiện trong khuôn khổ chương trình. Những trải nghiệm này không chỉ mang tính giải trí mà còn tạo điều kiện để các thế hệ kết nối, chia sẻ và hiểu sâu hơn về giá trị của hòa bình, thống nhất.

Chuyến tàu đoàn viên" được xem là một nỗ lực làm mới du lịch văn hóa tại Hà Nội. Thay vì truyền tải lịch sử theo cách trưng bày tĩnh, mô hình này hướng tới trải nghiệm tương tác, nơi du khách có thể "sống cùng lịch sử". Cách tiếp cận này được đánh giá phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, đặc biệt với nhóm khách trẻ.

