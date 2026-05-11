Bé trai 2 tuổi bị bạo hành được cấp giấy khai sinh

Ngày 11-5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết đoàn công tác liên ngành gồm Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 TPHCM, UBND xã Hòa Hiệp, UBND phường Trung Mỹ Tây, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại TPHCM và Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao giấy khai sinh cho bệnh nhi 2 tuổi bị bạo hành đang điều trị tại bệnh viện.

Đại diện bệnh viện cho biết bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhập viện trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần do bạo hành.

Trong quá trình điều trị, mô hình "một cửa" tại bệnh viện đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng rà soát, hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết để trẻ được đăng ký khai sinh theo đúng quy định.

Tại buổi trao giấy khai sinh, đại diện UBND phường Trung Mỹ Tây đã trực tiếp trao giấy tờ hộ tịch cho bệnh nhi, đồng thời gửi lời động viên đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội và các đơn vị đồng hành trong quá trình chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ bé thời gian qua.

Theo các đơn vị tham gia, giấy khai sinh không chỉ là giấy tờ hộ tịch đầu tiên mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để trẻ được tiếp cận các quyền cơ bản như chăm sóc y tế, giáo dục, an sinh xã hội và sự bảo vệ của pháp luật.

Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng phần quà hỗ trợ chi phí điều trị và sinh hoạt cho bệnh nhi, mong bé sớm hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý và có điều kiện phát triển trong môi trường an toàn, yêu thương.

Trước đó, ngày 2-5, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về vụ bạo hành trẻ em tại một phòng trọ ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Nạn nhân là cháu N.G.K. (2 tuổi), bị mẹ ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc và người sống chung như vợ chồng là Danh Chơn nhiều lần dùng cây tre đánh gây đa chấn thương nghiêm trọng. Cháu bé được đưa đi cấp cứu tại địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng nguy kịch. Ngày 5-5, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".



