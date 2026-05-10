Thời sự Xã hội

Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM: Lo các thủ tục bảo đảm quyền nhân thân cho cháu

Ngọc Giang

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang phối hợp để làm khai sinh cho bé trai 2 tuổi tại TPHCM bị mẹ cùng người tình bạo hành, gây bức xúc trong dư luận

Ngày 10-5, UBND xã Hòa Hiệp (TPHCM) cho biết đang khẩn trương thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu N.G.K. (SN 2024), bé trai bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Theo địa phương, sau vụ việc, UBND xã đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ tiếp nhận, chăm sóc cháu bé. Qua xác minh ban đầu, cháu K. hiện chưa có giấy khai sinh. Chính quyền địa phương cũng đã liên hệ người thân nhưng bà ngoại và dì ruột đều từ chối nhận nuôi dưỡng.

Toàn cảnh vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 1.

Những vết thương chằng chịt trên cơ thể cháu K., bị bạo hành trong thời gian dài

Liên quan vụ việc, Viện KSND Khu vực 14 (TPHCM) đã có văn bản kiến nghị UBND xã Hòa Hiệp khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền nhân thân cơ bản của trẻ em.

Theo đó, Viện KSND Khu vực 14 đề nghị địa phương hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp giấy tờ chưa đầy đủ, bảo đảm cháu K. được thực hiện quyền khai sinh theo quy định. 

Đồng thời, đơn vị này cũng kiến nghị rà soát tình trạng đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn nhằm bảo đảm các quyền dân sự cơ bản cho trẻ.

Trước đó, UBND xã Hòa Hiệp đã có văn bản gửi UBND phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) đề nghị phối hợp xác minh thông tin hộ tịch liên quan đến cháu bé. Qua xác minh ban đầu, mẹ cháu là Nguyễn Thị Thanh Trúc có địa chỉ thường trú và nơi ở hiện tại ở phường Trung Mỹ Tây.

Toàn cảnh vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng Danh Chơn đã bị bắt giữ

Vụ việc khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ. Nhiều bạn đọc bày tỏ sự xót xa, căm phẫn trước hành vi bạo hành đối với bé trai mới 2 tuổi. Một bạn đọc bình luận: "Xã hội ngày càng văn minh mà vẫn có những kẻ làm bố, làm mẹ hành xử man rợ với đồng loại; man rợ hơn với người yếu thế như trẻ nhỏ, người già… và đặc biệt là với chính con ruột của mình. Pháp luật cần xử lý thật nghiêm, đúng mức cao nhất để răn đe".

Trong khi đó, một người khác đau xót viết: "Trời đất ơi, sao con người lại có thể tàn nhẫn đến mức đó, mà đó lại là mẹ ruột sinh ra bé. Cháu mới 2 tuổi thì biết gì đâu mà phải chịu đòn roi như vậy. Chỉ mong các y bác sĩ tận tình cứu chữa để con sớm hồi phục".

Nhiều ý kiến cũng mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời hy vọng cháu bé sau khi bình phục sẽ có được một mái ấm đầy yêu thương để bù đắp những tổn thương đã trải qua.

Một bạn đọc bức xúc: "Thú dữ còn không nỡ làm hại con mình. Vậy mà những người này lại ra tay tàn nhẫn với đứa trẻ bé bỏng. Thật quá đau lòng".

Toàn cảnh vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 3.

Căn nhà trọ, nơi cả 2 đối tượng thuê và thực hiện hành vi tàn ác với cháu K.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một bé trai có dấu hiệu bị bạo hành tại phòng trọ ở ấp Phú Lâm.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết bầm tím, trầy xước khắp cơ thể, vùng đầu bị rách và phản ứng chậm. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.

Kết quả chẩn đoán cho thấy cháu bé bị đa chấn thương nặng, gãy xương cánh tay, có dấu hiệu tổn thương thận cấp cùng nhiều thương tích khác. Các bác sĩ nhận định nạn nhân bị bạo hành trong thời gian dài.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, mẹ ruột cháu bé) và Danh Chơn (SN 1996) sống chung như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu K. Riêng trong ngày 2-5, cháu bé tiếp tục bị đánh vào chân, lưng và đầu nhưng không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình".

Vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành: Người thân từ chối chăm sóc

Vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành: Người thân từ chối chăm sóc

(NLĐO)- Địa phương có văn bản đề nghị các đơn vị tiếp nhận bé trai 2 tuổi bị mẹ cùng người tình bạo hành sau khi người thân từ chối nhận nuôi dưỡng cháu.

Diễn biến nóng vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở TPHCM

(NLĐO)- Cơ quan điều tra đã làm việc với người mẹ và người tình liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, gây nhiều thương tích nghiêm trọng phải cấp cứu

TPHCM: Bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành gây hôn mê, đa chấn thương

(NLĐO)- Xã Hòa Hiệp đang xác minh vụ việc bé 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gây đa chấn thương, hôn mê, vụ việc gây bức xúc trong dư luận

