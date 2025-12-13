NSƯT Kim Tuyến bất ngờ xuất hiện cổ vũ Đồng Ánh Quỳnh

Nữ diễn viên cho biết cô đến sân không phải để thi đấu mà để cổ vũ tinh thần cho bạn bè, trong đó có Đồng Ánh Quỳnh. "Giải đấu có sự tham gia của rất nhiều đồng nghiệp của tôi như anh Bá Cường, Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh..." - cô chia sẻ.

Chia sẻ bên lề giải đấu, NSƯT Kim Tuyến bày tỏ sự hào hứng khi chứng kiến bộ môn pickleball ngày càng phát triển, thu hút nhiều nghệ sĩ tham gia. Theo chị, thể thao không chỉ mang lại sức khỏe cho người chơi mà khi gắn với hoạt động thiện nguyện, ý nghĩa càng được nhân đôi.

NSƯT Kim Tuyến diện trang phục giản dị đến cổ vũ đồng nghiệp

"Thể thao kết hợp với thiện nguyện vừa mang lại niềm vui cho người tham gia, vừa lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Tôi hy vọng trong tương lai có thể trực tiếp tham gia một giải đấu mang ý nghĩa như chương trình mà Báo Người Lao Động đang tổ chức" - Kim Tuyến bày tỏ.

Dù không trực tiếp thi đấu do chưa từng chơi pickleball, nữ nghệ sĩ cho biết chị thường xuyên đồng hành và ủng hộ các hoạt động xã hội, đặc biệt là những chương trình có ý nghĩa như "Vòng tay yêu thương".

NSƯT Kim Tuyến nói về các chương trình của Báo Người Lao Động. Clip: Hoài An

Nhận xét về Đồng Ánh Quỳnh, NSƯT Kim Tuyến đánh giá cao tinh thần thể thao và sự rèn luyện nghiêm túc của nữ diễn viên. "Thắng thua hôm nay không quan trọng. Điều quan trọng nhất là mọi người đã cùng nhau tạo nên một sân chơi ý nghĩa, góp phần lan tỏa ý nghĩa của chương trình "Vòng tay yêu thương" - chị nói.