Thể thao

Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh lập "cú đúp" tại Giải Pickleball Báo Người Lao Động

Kim Ngân. Ảnh: Hoàng Triều , Quốc An

(NLĐO) - Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh ghi dấu ấn với “cú đúp” vô địch bảng nghệ sĩ, người nổi tiếng cùng giải thưởng Nam vương và Hoa khôi.

Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức nổi bật với màn trình diễn ấn tượng của cặp đôi Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh. Không chỉ giành chức vô địch bảng nghệ sĩ, người nổi tiếng, hai vận động viên còn được xướng tên ở các danh hiệu cá nhân Nam vương và Hoa khôi pickleball, tạo nên "cú đúp" thuyết phục.

Ở bảng đấu quy tụ nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng, Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh cho thấy sự phối hợp ăn ý. Bước vào các trận đấu quyết định, cả hai giữ được sự tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng để giành chiến thắng chung cuộc, khẳng định phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu.

Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh lập "cú đúp" tại Giải Pickleball Báo Người Lao Động - Ảnh 1.

Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh ăn mừng chiến thắng

Bên cạnh thành tích chuyên môn, Hữu Long còn ghi điểm với thể lực bền bỉ, phong thái tự tin và tinh thần thi đấu fair-play. Trong khi đó, Đồng Ánh Quỳnh gây ấn tượng không chỉ bởi kỹ thuật thi đấu mà còn bởi sự năng động, phong cách thể thao khỏe khoắn.

Chia sẻ sau khi nhận giải, cả hai cho biết niềm vui lớn nhất không chỉ đến từ chiến thắng mà còn từ ý nghĩa cộng đồng mà giải đấu mang lại. Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" là sân chơi thể thao với mục đích đóng góp vào chương trình "Vòng tay yêu thương", chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai, hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí và hỗ trợ người dân vô gia cư đón Tết Bính Ngọ sắp tới.

Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh lập "cú đúp" tại Giải Pickleball Báo Người Lao Động - Ảnh 2.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và siêu mẫu Kỳ Hân trao các giải thưởng cho vận động viên

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo vận động viên, nghệ sĩ, người nổi tiếng cùng nhiều khán giả theo dõi, cổ vũ. Về nhì là cặp đôi Tronie - Huỳnh Tú, đồng giải ba thuộc về cặp đôi Duy Linh - Thảo Nhi và Huy Anh - Lê Thúy. 

