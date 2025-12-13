HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Akira Phan "chơi hết mình", Ánh Quỳnh mong "phối hợp ăn ý"

Bài-video clip: Minh Khuê. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Nam ca sĩ Akira Phan, nữ diễn viên Đồng Ánh Quỳnh tham gia Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra sáng 13-12 tại Câu lạc bộ Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM.

Nam ca sĩ Akira Phan tham gia giải đấu cùng với Hoài Phương. Anh cho biết rất vinh dự tham gia giải do Báo Người Lao Động tổ chức.

Akira Phan "chơi hết mình", Đồng Ánh Quỳnh mong "phối hợp ăn ý" - Ảnh 1.

Ca sĩ Akira Phan

Akira Phan "chơi hết mình", Đồng Ánh Quỳnh mong "phối hợp ăn ý" - Ảnh 2.

Bạn đánh cặp cùng Akira Phan

Akira Phan "chơi hết mình", Đồng Ánh Quỳnh mong "phối hợp ăn ý" - Ảnh 3.

Cả hai lăn xả trên sân đấu

Akira Phan "chơi hết mình", Đồng Ánh Quỳnh mong "phối hợp ăn ý" - Ảnh 4.

Akira Phan "chơi hết mình", Đồng Ánh Quỳnh mong "phối hợp ăn ý" - Ảnh 5.

Akira Phan "chơi hết mình", Đồng Ánh Quỳnh mong "phối hợp ăn ý" - Ảnh 6.

Akira Phan chia sẻ

"Đây cũng là dịp để anh em nghệ sĩ gặp nhau, giao lưu, thi đấu so tài cùng nhau sau thời gian rèn luyện bộ môn thể thao này. Tôi nghĩ bộ môn này rèn luyện sức khỏe rất tốt và còn tăng sự kết nối giữa đồng nghiệp, bạn bè" - ca sĩ Akira Phan chia sẻ.

Anh nói thêm rằng bảng đấu của mình là bảng mạnh do tất cả đều tiếp cận pickleball thời gian dài. Nhiều người chơi đã lâu và có kinh nghiệm thi đấu nhiều giải. Anh cùng Hoài Phương đến với giải sẽ chơi hết mình, giao lưu hết sức.

Nữ diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đến với cuộc thi cùng bạn thi đấu Hữu Long. Cô đã tiếp cận môn thể thao này hơn một năm.

Akira Phan "chơi hết mình", Đồng Ánh Quỳnh mong "phối hợp ăn ý" - Ảnh 7.

Đồng Ánh Quỳnh và Hữu Long

Akira Phan "chơi hết mình", Đồng Ánh Quỳnh mong "phối hợp ăn ý" - Ảnh 8.

Akira Phan "chơi hết mình", Đồng Ánh Quỳnh mong "phối hợp ăn ý" - Ảnh 9.

Đồng Ánh Quỳnh chia sẻ

"Tôi thấy pickleball có đủ yếu tố để hấp dẫn mọi người chơi như giúp vận động, rèn luyện phản xạ tốt hơn. Tôi thấy môn này có nhiều bạn bè chơi nên ham vui tham gia và dần dần thấy thích" - Đồng Ánh Quỳnh trải lòng.

Cô nhận định giải đấu của Báo Người Lao Động có ý nghĩa lớn, nơi để các văn nghệ sĩ tụ hội giao lưu và mong giải đấu thành công tốt đẹp.

"Tôi mong mình và Hữu Long phối hợp ăn ý nhưng không kỳ vọng thắng giải cao, chỉ là vui vẻ và muốn giao lưu cùng tất cả mọi người" - Đồng Ánh Quỳnh chia sẻ.

Tin liên quan

Phạm Thanh Thảo: “Đáp ứng mọi yêu cầu của Akira Phan”

Phạm Thanh Thảo: “Đáp ứng mọi yêu cầu của Akira Phan”

Ca sĩ được mệnh danh “công chúa thỏ” vừa tuyên bố chắc nịch tại Hà Nội: bất cứ điều gì Akira Phan muốn, Thảo cũng đều đáp ứng. Phát ngôn của ca sĩ này đã khiến nhiều người tò mò, không hiểu ca sĩ 7X này có “ý” gì với chàng ca sĩ điển trai. Hỏi Phạm Thanh Thảo, cô chỉ cười, đó là để đáp lại những gì Akira Phan đã dành cho cô trong album Hải âu tung cánh.

Sau Chị đẹp 2024, Đồng Ánh Quỳnh trở lại mạnh mẽ khi kết hợp cùng CARA

(NLĐO) - MV "Như đàn ông" gây sốt với dàn cameo toàn Chị đẹp, Anh tài: Tóc Tiên, Minh Tú, MisThy, Bùi Lan Hương, Ái Phương, Duy Khánh.

NSƯT Kim Tuyến bất ngờ xuất hiện cổ vũ Đồng Ánh Quỳnh

(NLĐO) - NSƯT Kim Tuyến đã bất ngờ xuất hiện tại Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Đồng Ánh Quỳnh pickleball Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Akira Phan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo