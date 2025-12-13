Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra sáng 13-12 tại Câu lạc bộ Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM.

Nam ca sĩ Akira Phan tham gia giải đấu cùng với Hoài Phương. Anh cho biết rất vinh dự tham gia giải do Báo Người Lao Động tổ chức.

Ca sĩ Akira Phan

Bạn đánh cặp cùng Akira Phan

Cả hai lăn xả trên sân đấu

Akira Phan chia sẻ

"Đây cũng là dịp để anh em nghệ sĩ gặp nhau, giao lưu, thi đấu so tài cùng nhau sau thời gian rèn luyện bộ môn thể thao này. Tôi nghĩ bộ môn này rèn luyện sức khỏe rất tốt và còn tăng sự kết nối giữa đồng nghiệp, bạn bè" - ca sĩ Akira Phan chia sẻ.

Anh nói thêm rằng bảng đấu của mình là bảng mạnh do tất cả đều tiếp cận pickleball thời gian dài. Nhiều người chơi đã lâu và có kinh nghiệm thi đấu nhiều giải. Anh cùng Hoài Phương đến với giải sẽ chơi hết mình, giao lưu hết sức.

Nữ diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đến với cuộc thi cùng bạn thi đấu Hữu Long. Cô đã tiếp cận môn thể thao này hơn một năm.

Đồng Ánh Quỳnh và Hữu Long

Đồng Ánh Quỳnh chia sẻ

"Tôi thấy pickleball có đủ yếu tố để hấp dẫn mọi người chơi như giúp vận động, rèn luyện phản xạ tốt hơn. Tôi thấy môn này có nhiều bạn bè chơi nên ham vui tham gia và dần dần thấy thích" - Đồng Ánh Quỳnh trải lòng.

Cô nhận định giải đấu của Báo Người Lao Động có ý nghĩa lớn, nơi để các văn nghệ sĩ tụ hội giao lưu và mong giải đấu thành công tốt đẹp.

"Tôi mong mình và Hữu Long phối hợp ăn ý nhưng không kỳ vọng thắng giải cao, chỉ là vui vẻ và muốn giao lưu cùng tất cả mọi người" - Đồng Ánh Quỳnh chia sẻ.