Người nuôi cua ở Cà Mau nói về việc săn lùng "vua cua" nặng trên 1,4 kg

Liên quan việc tìm "vua cua" để phục vụ sự kiện lớn sắp diễn ra tại Cà Mau, ngày 5-11, chia sẻ với phóng viên, nhiều lão nông có thâm niên trong nghề nuôi cua cho hay cua biển có trọng lượng từ 1,452 kg trở lên rất hiếm gặp.

Cua biển có trọng lượng từ 1,452 kg trở lên rất hiếm

Ông Nguyễn Văn Bá (68 tuổi; ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho biết đã gắn bó với nghề nuôi cua biển kết hợp trong vuông tôm hơn 20 năm. Tuy nhiên, chưa lần nào ông bắt được cua biển có trọng lượng vượt quá 1,1 kg.

"Chỉ một lần cách đây 6 năm, tôi đặt rập bắt được con cua đực nặng trên 1 kg là "khủng" nhất" – ông Bá nói.

Tương tự, ông Dư Thái Bình (ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho biết cua biển có trọng lượng từ 1,452 kg trở lên chủ yếu ở các vùng nuôi tại Năm Căn và Ngọc Hiển.

"Cua biển có trọng lượng lớn như vậy là do người dân thu hoạch còn sót lại ở Năm Căn, Ngọc Hiển có hệ sinh thái rừng ngập mặn cộng với gần biển nên độ mặn cao dẫn đến cua nuôi có thể sống được lâu hơn. Tôi làm nghề thu mua cua biển được 6 năm nhưng may mắn lắm tìm được 1 – 2 con cua có trọng lượng như trên" – ông Bình nói.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đang triển khai cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau. Đây là một trong những hoạt động của "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II - năm 2025".

Thời gian phát động và tiếp nhận cua dự thi của người dân từ ngày 20-10 đến 15 giờ ngày 18-11. Cua biển dự thi phải có nguồn gốc từ Cà Mau, trọng lượng từ 1,452 kg trở lên, đầy đủ các bộ phận…

Tiêu chí chính để xác lập kỷ lục cua Cà Mau là dựa trên trọng lượng. Trường hợp 2 con có trọng lượng bằng nhau, ban tổ chức sẽ xét tiêu chí phụ là đo kích thước mai cua. Cua có trọng lượng lớn nhất sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Lễ trao giải cuộc thi được tổ chức vào tối 18-11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Cơ cấu giải thưởng gồm: giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng.

Năm 2022, Cà Mau đã tổ chức cuộc thi "cua Cà Mau lớn nhất" trong khuôn khổ "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I". Ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng cho người sở hữu con cua lớn nhất Cà Mau với trọng lượng 1,452 kg.



