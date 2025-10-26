Những trải nghiệm thú vị khi đến Đất Mũi Cà Mau

Bất chấp cơn mưa nặng hạt của những ngày cuối tháng 10, nhiều đoàn khách du lịch vẫn vượt quãng đường hàng trăm km về Khu Du lịch Đất Mũi Cà Mau để tham quan và trải nghiệm bên gia đình.

Đến với Đất Mũi Cà Mau, du khách sẽ được thỏa sức "check in" bên mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001, nơi mà ai cũng mong muốn một lần đặt chân đến.

Không dừng lại đó, du khách còn được trải nghiệm bằng cách len lỏi giữa những cánh rừng đước, mắm nguyên sinh bạt ngàn bằng vỏ lãi hoặc ca nô để ngắm nhìn nhiều loài động - thực vật sinh sống dưới tán rừng ngập mặn.

Bên cạnh trải nghiệm cùng nông dân thu hoạch tôm, cua biển, soi ba khía… thì du khách còn thưởng thức nhiều món ăn ngon được chế biến từ những loài đặc sản của địa phương với giá cả phải chăng, được niêm yết công khai.

Du khách Nguyễn Hải Âu (34 tuổi, ngụ TP HCM) cho biết do đặc thù công việc nên gần 8 năm qua ông không có dịp đi du lịch cùng gia đình. "Khi công việc tạm gác lại và được hòa mình cùng thiên nhiên thì những muộn phiền trong tôi dường như tan biến. Những nụ cười chân chất, câu chuyện mộc mạc của người dân nơi đây đã khiến chuyến đi của gia đình trở nên đáng nhớ hơn" – ông Âu bộc bạch.

Dưới đây là những hình ảnh trải nghiệm của du khách tại Đất Mũi Cà Mau:

Đất Mũi Cà Mau, nơi sở hữu cánh rừng ngập mặn nguyên sinh lớn thứ 2 thế giới

Du khách “check in” tại Khu Du lịch Đất Mũi Cà Mau

Du khách trải nghiệm xuyên rừng ngập mặn bằng vỏ lãi, ca nô khám phá bãi bồi, thu hoạch nghêu, cua biển, soi ba khía

Mắm ba khía