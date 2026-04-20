Kinh tế

Cơ sở bún Nguyễn Bính nhận được phản hồi của Ban Nội chính Thành ủy TPHCM sau đơn "kêu cứu"

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Chủ thương hiệu bún Nguyễn Bính mong được giảm mức phạt và hỗ trợ di dời để tiếp tục duy trì nghề truyền thống.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 20-4, bà Nguyễn Thị Bính, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính (phường Tân Sơn, TPHCM), cho biết bà đã nhận được văn bản phản hồi của Ban Nội chính Thành ủy TPHCM liên quan đến quyết định xử phạt của UBND phường Tân Sơn với cơ sở của bà.

Theo đó, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã có văn bản chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bính đến Chủ tịch UBND phường Tân Sơn để "xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật; đồng thời yêu cầu trả lời công dân và thông tin kết quả về Ban Nội chính Thành ủy".

Bà Bính kỳ vọng trong tuần này sẽ được UBND phường Tân Sơn mời làm việc và xem xét theo hướng giảm mức phạt phù hợp với quy mô sản xuất, giãn thời gian nộp phạt nhằm duy trì hoạt động và bảo đảm việc làm cho người lao động.

Bún Nguyễn Bính kêu cứu giảm phạt hơn nửa tỉ đồng cho nghề truyền thống - Ảnh 2.

Cơ sở bún Nguyễn Bính cần nơi di dời

Ngoài ra, bà bày tỏ mong muốn được hỗ trợ di dời vào khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp tập trung - nơi có mặt bằng rộng, đủ điều kiện đầu tư hệ thống xử lý môi trường, qua đó giữ gìn nghề truyền thống.

Theo bà Bính, các ngành sản xuất truyền thống từ bột gạo như bún, phở, bánh canh… cần khu sản xuất tập trung vì hiện nay phần lớn hoạt động trong khu dân cư chật hẹp. Do đặc thù sản phẩm tươi, thời hạn sử dụng ngắn, việc chuyển về các tỉnh xa dù chi phí mặt bằng thấp nhưng lại bất lợi về thị trường.

Vì vậy, bà mong được di dời về khu vực ngoại thành TPHCM, như Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, không chỉ cho cơ sở Nguyễn Bính mà còn cho nhiều cơ sở thực phẩm truyền thống khác.

Trước đó, cuối tháng 3-2026, cơ sở bún Nguyễn Bính nhận quyết định xử phạt vi phạm môi trường với số tiền 552 triệu đồng. Quyết định xử phạt xác định cơ sở này xả thải với lưu lượng 10 m³/ngày.

UBND phường Tân Sơn cho biết đã nhận nhiều phản ánh của người dân xung quanh về tình trạng ô nhiễm môi trường từ cơ sở Nguyễn Bính.

Chính quyền đã theo dõi, kiểm tra và tạo điều kiện để khắc phục trong thời gian dài nhưng không có chuyển biến, vì vậy việc xử phạt được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, không phải là động thái đột ngột.

Ghi nhận thực tế cho thấy xưởng sản xuất nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Tân Sơn, TPHCM), giữa khu dân cư đông đúc. 

Bà Bính cho biết xưởng hoạt động tại vị trí này từ 28 năm trước khi xung quanh còn là cánh đồng.

