Chiều 23-4, bà Nguyễn Thị Bính, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính (bún tươi Nguyễn Bính), cho biết bà vừa kết thúc buổi làm việc với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Tân Sơn sau khi gửi đơn “kêu cứu” về việc bị phạt 552 triệu đồng do vi phạm môi trường.

Theo biên bản làm việc, đại diện UBND phường Tân Sơn đã giải thích cơ sở pháp lý để xác định lưu lượng nước thải của công ty và bà Bính đã đồng ý với căn cứ này.

Bà Bính cũng thừa nhận sai sót của công ty trong hành vi vi phạm. Tuy nhiên, bà đề nghị UBND phường Tân Sơn và UBND TPHCM xem xét giảm mức phạt, phù hợp với tình hình kinh tế của một cơ sở sản xuất quy mô nhỏ.

Đồng thời, bà kiến nghị tạo điều kiện để công ty di dời vào khu công nghiệp nhằm sản xuất sạch sẽ, an toàn hơn.

Hiện nay, công ty không đủ khả năng tài chính để đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định.

Biên bản cũng ghi nhận ý kiến của bà Bính về việc công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m³/ngày đêm nhưng không thể vận hành do mặt bằng chật hẹp và đặc thù sản xuất bún truyền thống sử dụng muối hột làm chết vi sinh (tức công nghệ xử lý không phù hợp).

Chia sẻ thêm với phóng viên, bà Bính cho biết xưởng bún của bà có quy mô nhỏ, chỉ vài nhân viên, tương đương hộ kinh doanh. Tuy nhiên, do đăng ký dưới hình thức doanh nghiệp nên mức xử phạt theo quy định hiện hành rất cao.

“Phía phường cho biết sẽ báo cáo lên cấp trên để xem xét giảm mức phạt, do họ không có thẩm quyền quyết định” – bà Bính nói.

Bên trong xưởng sản xuất bún tươi Nguyễn Bính

Mong muốn gỡ khó cho nghề truyền thống

Cũng theo bà Bính, mong muốn lớn nhất của bà là được hỗ trợ di dời, không chỉ cho riêng cơ sở của mình mà còn cho nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm truyền thống khác.

Xưởng bún của bà đã tồn tại 28 năm tại cùng một vị trí. Từ khu vực cánh đồng trước đây, nay đã trở thành khu dân cư đông đúc.

Đặc điểm chung của các cơ sở này là nơi sản xuất thường kết hợp với nơi ở, không có diện tích để xây dựng hầm hoặc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, đồng thời cũng không đủ kinh phí để vận hành riêng hệ thống xử lý.

“Tôi tha thiết mong muốn cơ quan quản lý nhìn nhận lại thực trạng của các ngành nghề truyền thống, đặc biệt là lĩnh vực thực phẩm, để có chính sách hỗ trợ thay vì chỉ áp dụng mức phạt nặng. Qua đó góp phần giữ gìn văn hóa ẩm thực truyền thống của Việt Nam” – bà Bính bày tỏ.