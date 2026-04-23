HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bà chủ bún tươi Nguyễn Bính nói gì sau buổi làm việc với phường Tân Sơn?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – “Phía phường cho biết sẽ báo cáo lên cấp trên để xem xét giảm mức phạt, do họ không có thẩm quyền quyết định” – bà Bính nói.

Chiều 23-4, bà Nguyễn Thị Bính, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính (bún tươi Nguyễn Bính), cho biết bà vừa kết thúc buổi làm việc với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Tân Sơn sau khi gửi đơn “kêu cứu” về việc bị phạt 552 triệu đồng do vi phạm môi trường.

Theo biên bản làm việc, đại diện UBND phường Tân Sơn đã giải thích cơ sở pháp lý để xác định lưu lượng nước thải của công ty và bà Bính đã đồng ý với căn cứ này.

Bà Bính cũng thừa nhận sai sót của công ty trong hành vi vi phạm. Tuy nhiên, bà đề nghị UBND phường Tân Sơn và UBND TPHCM xem xét giảm mức phạt, phù hợp với tình hình kinh tế của một cơ sở sản xuất quy mô nhỏ.

Đồng thời, bà kiến nghị tạo điều kiện để công ty di dời vào khu công nghiệp nhằm sản xuất sạch sẽ, an toàn hơn.

Hiện nay, công ty không đủ khả năng tài chính để đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định.

Biên bản cũng ghi nhận ý kiến của bà Bính về việc công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m³/ngày đêm nhưng không thể vận hành do mặt bằng chật hẹp và đặc thù sản xuất bún truyền thống sử dụng muối hột làm chết vi sinh (tức công nghệ xử lý không phù hợp).

Chia sẻ thêm với phóng viên, bà Bính cho biết xưởng bún của bà có quy mô nhỏ, chỉ vài nhân viên, tương đương hộ kinh doanh. Tuy nhiên, do đăng ký dưới hình thức doanh nghiệp nên mức xử phạt theo quy định hiện hành rất cao.

“Phía phường cho biết sẽ báo cáo lên cấp trên để xem xét giảm mức phạt, do họ không có thẩm quyền quyết định” – bà Bính nói.

Bà chủ bún tươi Nguyễn Bính kêu cứu giảm phạt môi trường cho cơ sở sản xuất 2026 - Ảnh 2.

Bên trong xưởng sản xuất bún tươi Nguyễn Bính

Mong muốn gỡ khó cho nghề truyền thống

Cũng theo bà Bính, mong muốn lớn nhất của bà là được hỗ trợ di dời, không chỉ cho riêng cơ sở của mình mà còn cho nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm truyền thống khác.

Xưởng bún của bà đã tồn tại 28 năm tại cùng một vị trí. Từ khu vực cánh đồng trước đây, nay đã trở thành khu dân cư đông đúc.

Đặc điểm chung của các cơ sở này là nơi sản xuất thường kết hợp với nơi ở, không có diện tích để xây dựng hầm hoặc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, đồng thời cũng không đủ kinh phí để vận hành riêng hệ thống xử lý.

“Tôi tha thiết mong muốn cơ quan quản lý nhìn nhận lại thực trạng của các ngành nghề truyền thống, đặc biệt là lĩnh vực thực phẩm, để có chính sách hỗ trợ thay vì chỉ áp dụng mức phạt nặng. Qua đó góp phần giữ gìn văn hóa ẩm thực truyền thống của Việt Nam” – bà Bính bày tỏ.

Xử phạt Bún tươi Nguyễn Bính: Tiếng nói các bên

Xử phạt Bún tươi Nguyễn Bính: Tiếng nói các bên

(NLĐO)- Môi trường phải được ưu tiên hàng đầu, nhưng thương hiệu của một sản phẩm cũng như sinh kế của nhiều người lao động cũng là điều nên cân nhắc…

Bún Thủ Đức Nguyễn Bính Bún tươi Nguyễn Bính bún Nguyễn Bính bị phạt Nguyễn Bính kêu cứu bún nguyễn bính xả thải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo