Xử phạt Bún tươi Nguyễn Bính: Tiếng nói các bên

Gần trưa 13-4, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính.

Hàng chục năm gây dựng thương hiệu

Nằm trong con hẻm đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Tân Sơn, TP HCM, Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính là cơ sở vừa bị UBND phường Tân Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền 552 triệu đồng mà Báo Người Lao Động đưa tin trước đó.

Theo ghi nhận, công ty vẫn hoạt động nhưng chỉ có vài người làm. Bà Nguyễn Thị Bính, giám đốc công ty, vừa hướng dẫn nhân viên mới vừa dặn dò họ thực hiện đúng các thao tác để cho ra sản phẩm mang thương hiệu Bún tươi Nguyễn Bính.

Bên trong xưởng sản xuất bún Nguyễn Bính - Ảnh NGỌC ÁNH

Giải thích lý do xưởng sản xuất nằm giữa khu dân cư, bà Bính kể với phóng viên cơ sở hoạt động từ 28 năm trước. Khi đó, xung quanh vẫn là cánh đồng rộng, bà là người tự làm đường và xây dựng hệ thống cống tại khu vực.

Nói về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường Tân Sơn, bà cho hay đã gửi đơn kêu cứu đến lãnh đạo thành phố và phản ánh qua ứng dụng VNeID.

Bà kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo rà soát lại quy trình đo đạc, xem xét số liệu hóa đơn nước thực tế để điều chỉnh mức phạt phù hợp với quy mô sản xuất.

Đồng thời, mong muốn được giãn thời gian nộp phạt hoặc xem xét giảm nhẹ nhằm duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính cũng chia sẻ với đặc thù sản xuất từ tinh bột gạo truyền thống, việc vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy định hiện rất khó khăn.

Để giải quyết vấn đề môi trường lâu dài, bà đề xuất có quy hoạch "cụm làng nghề thực phẩm truyền thống" và thành phố hỗ trợ hạ tầng xử lý nước thải tập trung, giúp các cơ sở nhỏ có nơi sản xuất an toàn, sạch sẽ. Bên cạnh đó, cần thêm gói tín dụng ưu đãi để doanh nghiệp di dời, nâng cấp công nghệ và lắp đặt hệ thống xử lý môi trường đạt chuẩn.

Xử lý không đột ngột

Trong chiều 13-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn, thông tin vụ việc Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính tồn tại trong thời gian dài với nhiều phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực sản xuất.

Từ tháng 10-2025, UBND phường tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước thải xét nghiệm và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kết quả cho thấy hệ thống xử lý nước thải của cơ sở nhiều thời điểm không vận hành do hư hỏng dẫn đến xả thải trực tiếp ra môi trường với nhiều thông số vượt xa quy chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, BOD5 vượt 36,7 lần; COD vượt 29,5 lần; TSS vượt 12,9 lần; amoni vượt 1,4 lần; tổng nitơ vượt 2,14 lần; pH nằm ngoài ngưỡng cho phép.

Theo ông Tú, trước khi ban hành quyết định xử phạt, cơ quan chức năng đã lập biên bản, yêu cầu giải trình và gia hạn thời gian để cơ sở khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, sau 6 tháng, việc sửa chữa hệ thống xử lý nước thải vẫn không đạt yêu cầu.

Liên quan đến tranh cãi về lưu lượng xả thải, lãnh đạo phường cho biết cơ sở không lắp đồng hồ đo nước thải, sử dụng chung nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất nên không thể tách riêng. Do đó, cơ quan chức năng căn cứ hóa đơn tiền nước trong các tháng 10, 11 và 12 - 2025 để xác định tổng lượng nước tiêu thụ là 975 m³.

Tại thời điểm lấy mẫu, chủ cơ sở đề nghị lấy lại mẫu với lý do lưới lọc bị rách. Tuy nhiên, việc thay thế lưới lọc không có sự chứng kiến của đoàn kiểm tra, trong khi quá trình lấy mẫu vẫn đang diễn ra, nên không có cơ sở để thực hiện lấy mẫu lại.

"Chính quyền đã theo dõi, kiểm tra và tạo điều kiện để cơ sở khắc phục trong thời gian dài nhưng không có chuyển biến. Việc xử phạt được thực hiện đúng quy định pháp luật, không phải là động thái đột ngột" – ông Tú khẳng định.

Ý kiến luật sư Nhận định về vụ việc, luật sư Trần Thị Thanh Thảo (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần), đánh giá chênh lệch giữa con số 488m³ trong hóa đơn tiền nước Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính đưa ra và 975m³ phường Tân Sơn đưa ra là nút thắt quan trọng. Do điều này trực tiếp quyết định việc xác định áp khung xử phạt nên cần làm rõ thông qua sự phối hợp giữa các bên liên quan. Luật sư Trần Thị Thanh Thảo Về mặt định danh hành vi, theo luật sư Thảo, UBND phường Tân Sơn đang làm đúng quy trình của Nghị định 45/2022 với phạt chính cho thông số vượt chuẩn cao nhất (BOD5 vượt 36,7 lần), phạt tăng thêm (10%, 30%, 100%) cho các thông số khác cùng vượt chuẩn như COD, TSS, Nitơ, Amoni. Đối với doanh nghiệp, việc chỉ số BOD5 vượt 36,7 lần và xả trực tiếp là sai phạm nghiêm trọng. Dù vậy, Luật Xử lý vi phạm hành chính cho phép xem xét mức phạt dựa trên khả năng tài chính và ý thức khắc phục (doanh nghiệp quy mô nhỏ, đã sửa máy, có đơn giải trình…). "Việc phạt để răn đe và bảo vệ môi trường là cần thiết, nhưng phạt để một doanh nghiệp phá sản và nhiều nhân công mất việc làm khi họ có ý thức khắc phục là điều mà các nhà quản lý đô thị hiện nay luôn muốn tránh" – nữ luật sư nói thêm. ANH VŨ

Nhiều xử lý nghiêm khắc Tháng 11-2025, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty CP Đầu tư Bảo Thạch – chủ đầu tư Khu du lịch Asteria (The Wonder Bay – Mũi Né), sau sự cố để dòng nước đen, bốc mùi hôi chảy ra bãi biển gây bức xúc dư luận. Theo quyết định, doanh nghiệp đã không thực hiện đúng các nội dung của giấy phép môi trường. Tại Quảng Trị giữa tháng 3 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với chủ cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh với tổng số tiền 248,5 triệu đồng. Cơ sở giết mổ gia súc tại thôn Lương Yến - Ảnh HOÀNG PHÚC Theo cơ quan chức năng, cơ sở giết mổ này thực hiện không đúng nội dung giấy phép môi trường và xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật nhiều lần. Ở Ninh Bình, Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can Đỗ Việt Linh về tội "Gây ô nhiễm môi trường". Hồ sơ thể hiện Đỗ Việt Linh là trạm trưởng trạm bê-tông thuộc Công ty CP bê-tông xây dựng và thương mại Việt Trung, với vai trò quản lý, Linh đã trực tiếp quyết định, chỉ đạo đổ trái phép hơn 113 tấn chất thải rắn thông thường ra môi trường. CHÂU TỈNH - HOÀNG PHÚC – TUẤN MINH



