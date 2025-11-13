VIDEO
Ông Đinh Quốc Tuấn được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

T.Trực -

(NLĐO) - Ngày 13-11, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Việt Hiển - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn, công bố Quyết định về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối với ông Đinh Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ngãi, kể từ ngày 1-11-2025.

Quảng Ngãi có tân Chủ tịch LĐLĐ - Ảnh 1.

Trao quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định ông Đinh Quốc Tuấn làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng ông Đinh Quốc Tuấn được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi.

"Từ giờ đến cuối năm khối lượng công việc rất lớn, nhất là trong bối cảnh Quảng Ngãi vừa trải qua bão lũ liên tiếp. Tôi mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao" - ông Xuân nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Quốc Tuấn nhấn mạnh, sẽ cùng Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh phát huy đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, người lao động.


Ông Đinh Quốc Tuấn (50 tuổi, quê quán xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum (nay là xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi), có trình độ Thạc sĩ Khoa học chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi, ông Tuấn từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Kon Tum; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Kon Tum; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ngãi.


