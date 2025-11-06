HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Liên đoàn lao động Khánh Hòa lấy ý kiến về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030

Thái Tĩnh

(NLĐO)-Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 có 27 ủy viên, Ban Thường vụ có 9 ủy viên, Thường trực LĐLĐ tỉnh có 4 người

Sáng 6-11, tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa (phường Nha Trang, Khánh Hòa), Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Phan Thanh Liêm, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết hội nghị được tổ chức nhằm lấy ý kiến về đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; đề án Ban Thường vụ, các chức danh cán bộ chủ chốt Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra, các chức danh cán bộ chủ chốt Ủy ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Liên đoàn lao động Khánh Hoà tổ chức lấy ý kiến công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 1.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ I LĐLĐ Khánh Hoà

Đồng thời thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo dự thảo lần 1 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tại Đại hội I Công đoàn Khánh Hòa; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.

Theo đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 có 27 ủy viên, Ban Thường vụ có 9 ủy viên, Uỷ ban kiểm tra có 9 uỷ viên, Thường trực LĐLĐ tỉnh có 4 người.

Theo dự thảo lần thứ 1, sau khi thực hiện sáp nhập LĐLĐ Khánh Hòa có 24 cán bộ, quản lý 922 công đoàn cơ sở với hơn 91.300 Đoàn viên Công đoàn

Nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, hỗ trợ cho hơn 514.600 lượt đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, với số tiền hơn 181,3 tỉ đồng.

Liên đoàn lao động Khánh Hoà tổ chức lấy ý kiến công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu lấy ý kiến đề án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030

Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa nhà cho 121 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (81 nhà xây mới và 40 nhà sửa chữa) với tổng kinh phí 5,43 tỉ đồng.

Đại hội Công đoàn Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến tổ chức vào ngày 16 và 17-12-2025 tại phường Nha Trang với sự tham gia của gần 300 đại biểu.

Liên đoàn lao động Khánh Hoà tổ chức lấy ý kiến công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 3.

Các cấp Công đoàn Khánh Hoà tổ chức Đại hội

Tin liên quan

Công đoàn Khánh Hoà đổi mới hoạt động để chăm lo, bảo vệ đoàn viên- lao động tốt hơn

Công đoàn Khánh Hoà đổi mới hoạt động để chăm lo, bảo vệ đoàn viên- lao động tốt hơn

(NLĐO) - Sau sáp nhập, LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà quản lý 64.800 đoàn viên Công đoàn

Khánh Hoà: Gần 7.200 ĐV-NLĐ được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân 2025

(NLĐO)- Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Công đoàn Khánh Hoà tổ chức góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Ban Công đoàn Khu Công nghiệp Khánh Hoà quản lý gần 25.000 đoàn viên

(NLĐO) - Ban Công đoàn khu Công nghiệp Khánh Hoà quản lý 85 Công đoàn cơ sở với gần 25.000 đoàn viên tại 4 Khu công nghiệp và 1 Cụm công nghiệp

Khánh Hoà Ban chấp hành công tác nhân sự Công đoàn
