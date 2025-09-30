HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Liên đoàn Lao động TP HCM hỗ trợ gia đình đoàn viên nghiệp đoàn đặc biệt khó khăn

Tin-ảnh: T.Nga

(NLĐO) - Sự chăm lo của tổ chức Công đoàn là động lực để gia đình anh Nguyễn Anh Vinh vượt qua giai đoạn khó khăn

Sáng 30-9, Tổ công tác quản lý địa bàn số 2 - Liên đoàn Lao động TP HCM, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn Liên đoàn Lao động TP, Đảng ủy và Công đoàn phường Phú Định đã đến nhà thăm, hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Anh Vinh, đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ TP HCM, sinh sống và làm việc tại phường Phú Định, TP HCM. 

LĐLĐ TP HCM hỗ trợ gia đình đoàn viên nghiệp đoàn đặc biệt khó khăn - Ảnh 1.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP trao tiền hỗ trợ cho vợ anh Vinh - chị Nguyễn Lê Vị Thúy

Hoàn cảnh khó khăn, bệnh ngặt nghèo

Hoàn cảnh gia đình anh Vinh rất khó khăn, anh là lao động duy nhất trong gia đình 6 người, mẹ già yếu mất sức lao động, em gái bị thiểu năng trí tuệ, 2 con nhỏ đang độ tuổi ăn học, còn vợ anh, chị Nguyễn Lê Vị Thúy, trước là công nhân giày da tại phường Tân Tạo nhưng đã nghỉ việc từ tháng 5-2025 đến nay do phát hiện mắc bệnh ung thư. 

Hiện sức khỏe của chị Thúy đã suy yếu, cần phẫu thuật gấp để ổn định sức khỏe nhưng mức chi phí cao, vượt quá khả năng chi trả của gia đình. 

LĐLĐ TP HCM hỗ trợ gia đình đoàn viên nghiệp đoàn đặc biệt khó khăn - Ảnh 2.

Đại diện Đảng ủy phường Phú Định thăm hỏi, trao quà cho gia đình anh Vinh

Tiếp sức

Đến thăm gia đình anh Vinh, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, phụ trách Tổ công tác quản lý địa bàn số 2, đã thăm hỏi cuộc sống và tình hình sức khỏe của vợ anh, qua đó động viên gia đình anh Vinh cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Đồng thời, Tổ công tác quản lý địa bàn số 2 đã trao tiền hỗ trợ của Liên đoàn Lao động TP cho gia đình anh Vinh, mức hỗ trợ là 20 triệu đồng và 2 suất quà Trung thu (1 triệu đồng/suất và bánh Trung thu) cho các con anh Vinh. 

Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn - Liên đoàn Lao động TP HCM cũng gửi đến gia đình anh một phần quà trị giá 5 triệu đồng (tiền mặt). Ngoài ra, Đảng ủy và Công đoàn phường Phú Định cũng trao tặng anh Vinh những phần quà gồm các nhu yếu phẩm nhằm tiếp sức gia đình anh vượt qua khó khăn. 

LĐLĐ TP HCM hỗ trợ gia đình đoàn viên nghiệp đoàn đặc biệt khó khăn - Ảnh 3.

Đại diện Đảng ủy phường Phú Định thăm hỏi, trao quà cho gia đình anh Vinh

Trước đó, Uỷ ban MTTQ - Công đoàn phường Phú Định cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình anh Vinh. Phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Đoàn cũng trao tặng phương tiện đi lại (xe đạp) cho con anh Vinh, tiếp sức cháu đến trường. 

LĐLĐ TP HCM hỗ trợ gia đình đoàn viên nghiệp đoàn đặc biệt khó khăn - Ảnh 4.

Con trai anh Vinh được Uỷ ban MTTQ - Công đoàn phường Phú Định hỗ trợ xe đạp để đến trường

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Phú Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

