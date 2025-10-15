Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà tại tỉnh Thái Nguyên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà tại tỉnh Thái Nguyên

Văn Duẩn

(NLĐO) - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm, trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do mưa, lũ.

Ngày 14-10, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua. 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thăm hỏi , hỗ trợ người lao động tại Thái Nguyên - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quà hỗ trợ người lao động tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Phạm Kiên

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã đến thăm, chia sẻ, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động sau thiên tai tại Công ty TNHH Mani Hà Nội và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT). Đây là hai doanh nghiệp có đông đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Tại các đơn vị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ những khó khăn mà đoàn viên, người lao động đang đối mặt. Đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của tập thể người lao động và công đoàn cơ sở.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thăm hỏi , hỗ trợ người lao động tại Thái Nguyên - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Phạm Kiên

Nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động ổn định cuộc sống, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng 1 tỉ đồng cho công nhân, lao động tỉnh Thái Nguyên. Tặng 400 suất quà trị giá hơn 400 triệu đồng, trong đó 100 suất quà dành cho công nhân Công ty TNHH Mani Hà Nội và 300 suất quà dành cho công nhân Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động. Góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", củng cố niềm tin của người lao động vào tổ chức công đoàn. Từ đó giúp đoàn viên thêm vững tin vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Một số hình ảnh Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ:

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thăm hỏi , hỗ trợ người lao động tại Thái Nguyên - Ảnh 3.

Các công nhân, người lao động nhận quà hỗ trợ từ lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thăm hỏi , hỗ trợ người lao động tại Thái Nguyên - Ảnh 4.

Các công nhân, người lao động nhận quà hỗ trợ từ lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thăm hỏi , hỗ trợ người lao động tại Thái Nguyên - Ảnh 5.

Các công nhân, người lao động nhận quà hỗ trợ từ Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thăm hỏi , hỗ trợ người lao động tại Thái Nguyên - Ảnh 6.

Các công nhân, người lao động nhận quà hỗ trợ từ Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên

Tin liên quan

Liên đoàn Lao động TP HCM hỗ trợ gia đình đoàn viên nghiệp đoàn đặc biệt khó khăn

Liên đoàn Lao động TP HCM hỗ trợ gia đình đoàn viên nghiệp đoàn đặc biệt khó khăn

(NLĐO) - Sự chăm lo của tổ chức Công đoàn là động lực để gia đình anh Nguyễn Anh Vinh vượt qua giai đoạn khó khăn

CNVC-LĐ TP HCM chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão

(NLĐO) - Liên đoàn Lao động TP HCM kêu gọi chủ doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động chia sẻ, hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão

Thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ đoàn viên - lao động

Ngày 12-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã Đông Thạnh, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra với 63 đại biểu tham dự.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ đoàn viên Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ngập lụt thái nguyên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo