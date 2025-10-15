Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 14-10, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quà hỗ trợ người lao động tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Phạm Kiên

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã đến thăm, chia sẻ, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động sau thiên tai tại Công ty TNHH Mani Hà Nội và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT). Đây là hai doanh nghiệp có đông đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Tại các đơn vị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ những khó khăn mà đoàn viên, người lao động đang đối mặt. Đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của tập thể người lao động và công đoàn cơ sở.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Phạm Kiên



Nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động ổn định cuộc sống, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng 1 tỉ đồng cho công nhân, lao động tỉnh Thái Nguyên. Tặng 400 suất quà trị giá hơn 400 triệu đồng, trong đó 100 suất quà dành cho công nhân Công ty TNHH Mani Hà Nội và 300 suất quà dành cho công nhân Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động. Góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", củng cố niềm tin của người lao động vào tổ chức công đoàn. Từ đó giúp đoàn viên thêm vững tin vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Một số hình ảnh Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ:

Các công nhân, người lao động nhận quà hỗ trợ từ lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên

