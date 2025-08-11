HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ông Nguyễn Quốc Dũng làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Ông Nguyễn Quốc Dũng, Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Quốc Dũng làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tất Độ cùng Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Dũng

Chiều 11-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại hội nghị, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Dũng - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quốc Dũng mong muốn lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh, các ban sở ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ, và Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh cùng chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN đã giao.

Tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng lưu ý từ nay đến hết năm 2025, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao năm 2025; Thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Thực hiện các nhiệm vụ ổn định quan hệ lao động, nhất là dịp cuối năm; phối hợp các sở ngành hướng dẫn doanh nghiệp có thông báo, chi trả tiền lương, thưởng Tết và các khoản phúc lợi cho người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Ông Nguyễn Quốc Dũng làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Dũng phát biểu

Đồng thời, tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 cho đoàn viên, người lao động đảm bảo thiết thực và hiệu quả; tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", phát động phong trào thi đua yêu nước…

Trước đó, Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Quốc Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - đến công tác tại cơ quan LĐLĐ tỉnh kể từ ngày 1-8-2025. Giới thiệu ông Nguyễn Quốc Dũng để hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

tỉnh đồng nai Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai
