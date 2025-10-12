HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 13-10, talkshow "Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và cả nước"

Thái Phương, Đồ họa: Kiến Quí

(NLĐO) – Lúc 10 giờ sáng mai, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức talkshow chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13-10.

Talkshow của Báo Người Lao Động nằm trong chuỗi chương trình chào mừng 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, với chủ đề xuyên suốt là "Doanh nhân Việt Nam - Khát vọng và hành động". 

Trong suốt hơn hai thập niên qua, đội ngũ doanh nhân Việt đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời luôn đồng hành cùng đất nước trong mọi giai đoạn khó khăn và đổi mới.

Chương trình cũng được tổ chức trong thời điểm TP HCM đang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, từ ngày 13 đến 15-10.

Với TP HCM, sau khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị, tiếp tục là đầu tàu kinh tế của quốc gia và vươn tầm quốc tế. Năm 2025, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5%, thu ngân sách khoảng 520.000 tỉ đồng, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Talkshow sẽ có 2 phần: Vai trò của DN, doanh nhân trong hoạt động cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội; chia sẻ về hoạt động kinh doanh, những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục phát triển, bứt phá trong bối cảnh mới.

Talkshow Doanh nhân đồng hành phát triển kinh tế TP HCM và cả nước - Ảnh 2.

Các khách mời tham gia chương trình:

- Ông Phan Đình Tuệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP HCM (HUBA), Trưởng Ban điều hành chương trình Cafe doanh nhân HUBA.

- Doanh nhân, TS Lê Như Thạch - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons.

- Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Vina T&T.

- Bà Ngô Bích Quyên, Giám đốc Điều hành Công ty CP Vạn Sơn Thịnh Phát (sở hữu thương hiệu Organicfood);

