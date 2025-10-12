HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Câu lạc bộ Nguyễn Hữu Cảnh Quảng Bình tại Đồng Nai kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

Minh Châu

(NLĐO) - Nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam, ngày 12-10, Câu lạc bộ Nguyễn Hữu Cảnh Quảng Bình tại Đồng Nai tổ chức họp mặt hội viên lần 2 - 2025

Câu lạc bộ Nguyễn Hữu Cảnh Quảng Bình tại Đồng Nai là nơi để các doanh nhân, hội viên giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm. Câu lạc bộ là cầu nối vững chắc, lan tỏa giá trị văn hóa, hỗ trợ đồng hương cùng phát triển và tạo nên một cộng đồng thịnh vượng.

Câu lạc bộ Nguyễn Hữu Cảnh tại Đồng Nai kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam - Ảnh 1.

Đến nay, câu lạc bộ Nguyễn Hữu Cảnh có hơn 120 thành viên, 45 doanh nghiệp, đóng góp vào việc tạo ra việc làm cho hơn 2.500 lao động tại Đồng Nai.

Câu lạc bộ cùng các doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái cho 260 hộ dân, với số tiền hơn 285 triệu đồng. Hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em đồng bào dân tộc Vân Kiều - Quảng Bình cũ; góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng khó khăn.

