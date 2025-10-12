Điểm tên 4 doanh nghiệp Việt trên sàn bất ngờ báo lãi đột biến

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 công bố mới đây, Công ty CP Điện lực Gelex (GELEX Electric, mã chứng khoán: GEE) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.444 tỉ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Lý giải kết quả này, công ty cho biết doanh thu tăng là do từ việc đẩy mạnh quản trị và tối ưu chi phí trong sản xuất

Cùng với việc ghi nhận lãi bán khoản đầu tư do tiếp tục cấu trúc lại sở hữu vốn tại một số doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của GELEX Electric tăng 1.374 tỉ đồng (tương ứng tăng 329% so với cùng kỳ năm trước), đạt 1.791 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, GELEX Electric đạt 18.235 tỉ đồng doanh thu và 3.532 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 25% và 162% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, GELEX Electric đã thực hiện được 76,6% kế hoạch doanh thu và vượt 1% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2025.

Biến động cổ phiếu GEE trong gần đây Nguồn: Fireant

Bên cạnh đó, Công ty TNHH chứng khoán JB Việt Nam báo lãi trước thuế quý 3/2025 là 15 tỉ đồng, tăng hơn 500% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lãi trước thuế 38 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ 2 tỉ đồng trong 9 tháng 2024.

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu hoạt động đạt 3.572 tỉ đồng, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí khác, VPBankS lãi ròng quý 3 lên tới 1.892 tỉ đồng, tăng 595% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt 5.457 tỉ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.613 tỉ đồng, tăng 288% so vơi cùng kỳ năm trước.

Vốn chủ sở hữu của VPBankS đạt 20.273 tỉ đồng, gồm 15.000 tỉ đồng vốn chủ, hơn 5.000 tỉ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Công ty này đang triển khai IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng), thời gian đăng ký đặt cọc và đặt mua là từ ngày 10-10 đến 31-10. Với số lượng cổ phiếu chào bán 375 triệu đơn vị, doanh nghiệp dự kiến huy động hơn 12.700 tỉ đồng. VPBankS dự kiến sẽ niêm yết trên sàn vào tháng 12-2025.

Đáng chú ý, Công ty CP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX) cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025, ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 3.222 tỉ đồng, cao gấp gần 6 lần cùng kỳ.

Hầu hết các hoạt động kinh doanh trong quý 3/2025 của VIX đều tăng trưởng. Cụ thể, lãi bán các tài sản tài chính FVTPL đạt 1.375 tỉ đồng, tăng 70 lần so với cùng kỳ; chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính cũng tăng 295% lên 1.347 tỉ đồng.

Trừ đi chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của VIX đạt 2.449 tỉ đồng, tăng 824% so với cùng kỳ. Đây là khoản lợi nhuận quý cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của VIX.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của VIX đạt 6.178 tỉ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 5.116 tỉ đồng và 4.123 tỉ đồng, tăng tương ứng 651% và 648%.