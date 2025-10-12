HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Các công ty bất động sản làm ăn ra sao trong quý III vừa qua?

Sơn Nhung

(NLĐO) - Các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán đang bước vào mùa công bố báo cáo tài chính quý III/2025, với kết quả ban đầu khá khả quan.

Nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, tạo tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn cuối năm.

Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) là một trong những đơn vị đầu tiên công bố báo cáo tài chính. Công ty báo cáo doanh thu thuần quý III tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 299 tỉ đồng, tăng hơn 3 lần.

Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 464 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, giá cổ phiếu IJC của Becamex IJC đã tăng từ khoảng 10.000 đồng lên 13.400 đồng/cổ phiếu vào cuối tuần qua.

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu cũng công bố kết quả sơ bộ quý III/2025 đầy ấn tượng với lợi nhuận trước thuế ước đạt 666 tỉ đồng, cao gấp 35 lần cùng kỳ năm ngoái.

TIN LIÊN QUAN

Tính cả năm, doanh nghiệp dự kiến đạt 755 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 10 lần so với năm 2024. Kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại dự án Khu du lịch Đại Dương. Giá cổ phiếu HDC của công ty cũng tăng nhẹ lên 36.850 đồng/cổ phiếu, phản ánh sự kỳ vọng của nhà đầu tư.

Trong nhóm doanh nghiệp đầu tư công, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả dự báo doanh thu quý III đạt hơn 908 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 146 tỉ đồng, tăng lần lượt 14% và 19% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính lũy kế 9 tháng, doanh thu của công ty ước đạt 2.590 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 471 tỉ đồng, tăng tương ứng 13% và 28%, hoàn thành 85% kế hoạch cả năm. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng gần 30% trong ba tháng gần đây, hiện giao dịch quanh 16.000 đồng/cổ phiếu.

Một điểm sáng khác đến từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp). Doanh thu và thu nhập khác quý III của DIC Corp ước đạt 1.896 tỉ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 209,3 tỉ đồng, tăng gần 400%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 171,1 tỉ đồng, đảo chiều mạnh mẽ so với khoản lỗ gần 6 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. 

Giá cổ phiếu DIG của DIC Corp cuối tuần qua tăng thêm 600 đồng, lên 21.400 đồng/cổ phiếu.

Về đầu tư, DIC Corp cho biết đã dành 6.600 – 6.900 tỉ đồng cho hoạt động phát triển dự án trong năm nay, nhưng hiện mới giải ngân khoảng 22% kế hoạch. Lãnh đạo công ty khẳng định tiến độ sẽ được đẩy nhanh trong quý IV, khi nhiều hồ sơ pháp lý được phê duyệt. 

Ngoài ra, giữa tháng 9, doanh nghiệp đã chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point, ghi nhận doanh thu hơn 1.300 tỉ đồng.

Theo nhận định của các chuyên gia, quý III và quý IV là giai đoạn các doanh nghiệp bất động sản thường ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong năm, nhờ các dự án mở bán và bàn giao sản phẩm từ đầu năm. 

Đại diện một công ty chứng khoán cho rằng kết quả kinh doanh quý III tích cực sẽ củng cố tâm lý lạc quan cho nhà đầu tư, giúp dòng tiền tiếp tục quay lại nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, qua đó hỗ trợ đà tăng ổn định cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong những tháng cuối năm.

sàn chứng khoán bất động sản giá cổ phiếu Lợi nhuận trước thuế kết quả kinh doanh báo cáo tài chính
