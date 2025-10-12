HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VN-Index vượt đỉnh sau nâng hạng, sao nhiều nhà đầu tư vẫn lỗ?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Tuần qua, sau kết quả nâng hạng chứng khoán, VN-Index đã tăng hơn 100 điểm nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn "khóc ròng".

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua biến động mạnh với nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi từ rạng sáng 8-10.

Chứng khoán vượt đỉnh lịch sử

Thông tin tích cực này, cũng những số liệu kinh tế khả quan đã giúp VN-Index tăng hơn 100 điểm, tương ứng 6,18% và chốt tuần ở 1.747 điểm, mức cao nhất lịch sử. Trong khi đó, VN30 kết tuần tăng tới 6,51% lên mức 1.980 điểm, vượt đỉnh tháng 9 vừa qua và đang hướng đến vùng giá 2.000 điểm.

Thanh khoản tăng sau 3 tuần giảm liên tiếp, với khối lượng giao dịch trên HoSE tăng 17,4% so với tuần trước, trung bình khoảng 35.000 tỉ đồng/phiên. Dòng tiền cải thiện tốt sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Tâm lý thị trường lạc quan trước những thông tin, triển vọng tích cực, bất chấp khối ngoại bán ròng tuần thứ 12 liên tiếp, với giá trị hơn 5.000 tỉ đồng trong tuần này.

- Ảnh 1.

VN-Index tăng hơn 100 điểm nhưng tài khoản của nhiều nhà đầu tư chỉ tăng nhẹ, thậm chí giảm

Có điều, thị trường chung tăng rất mạnh nhưng tài khoản của nhiều nhà đầu tư không tăng, thậm chí còn giảm. "Thấy thị trường nhiều thông tin tích cực và triển vọng từ nâng hạng, tôi quyết định mua thêm cổ phiếu dòng chứng khoán, ngân hàng… Kết quả là hiện giá cổ phiếu trong danh mục còn giảm hơn so với hồi đầu tuần" – chị Khánh Thy, một nhà đầu tư ở TP HCM, than.

Lý giải hiện tượng này, ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích, Công ty chứng khoán Pinetree, nói rằng VN-Index đã tăng hơn 100 điểm so với tuần trước nhưng nếu chỉ tính riêng họ cổ phiếu nhà Vingroup đã đóng góp tới hơn 45 điểm với VIC, VHM, VRE và VPL. Khi dòng tiền chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ, cũng là nguyên nhân khiến tình trạng thị trường tăng mạnh nhưng tài khoản của nhà đầu tư vẫn có thể giảm.

Dự báo chứng khoán mới nhất 

Nhận định về xu hướng tuần tới, ông Đinh Việt Bách cho rằng VN-Index có thể tiếp tục đi lên, thiết lập mức đỉnh thời đại mới. Thị trường không chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu Vingroup mà có thể lan sang các nhóm ngành khác. 

"Tuần tới, báo cáo tài chính quý III của các doanh nghiệp tiếp tục được công bố và nếu tích cực, sẽ là chất xúc tác để thúc đẩy thị trường leo dốc lên mức đỉnh mới. Dòng tiền có thể sẽ luân chuyển sang các nhóm khác như chứng khoán, bất động sản, thép và đầu tư công để giúp nhịp tăng bền vững hơn" – ông Bách nói.

Nhiều công ty chứng khoán khác như SHS, Mirae Asset cũng cho rằng sau loạt thông tin tích cực như chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán; thông tin tăng trưởng GDP quý III ở mức cao, kỳ vọng tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 trên 8%, dòng tiền cải thiện, bắt đầu chọn lọc gia tăng vào các cơ hội đầu tư mới. Nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư dựa trên triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh quý III và cuối năm 2025. Triển vọng trong ngắn hạn là tích cực.

- Ảnh 4.

Nguồn: SHS

Lo ngại từ chứng khoán quốc tế

Tuy nhiên, một thông tin đang khiến giới đầu tư lo ngại chính là việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang leo thang đã khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong phiên giao dịch cuối tuần qua. Điều này có thể khiến thị trường Việt Nam giảm điểm trong phiên đầu tuần.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank, nhận định thị trường Việt Nam có thể chịu tác động ngắn hạn theo diễn biến quốc tế nhưng khả năng sớm phục hồi là cao. Theo ông, các thông tin về thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn đã lặp lại nhiều lần trong năm nay nên thị trường Việt Nam đã phần nào “miễn nhiễm”, trong khi xu hướng trung và dài hạn vẫn tích cực.

Cùng quan điểm, ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Mirae Asset, cho rằng thị trường nếu có điều chỉnh, chỉ diễn ra trong vài phiên đầu tuần, bởi thị trường toàn cầu nhìn chung vẫn giữ xu hướng tăng. “Nếu có nhịp điều chỉnh mạnh, khả năng cao chỉ đến sau khi nhà đầu tư hấp thụ hết thông tin kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp niêm yết” - ông Trí nhấn mạnh.

