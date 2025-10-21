HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán tiếp tục giảm sau cú sập gần 100 điểm, tài khoản "bốc hơi" từng giờ

Thái Phương

(NLĐO) – Tiền lời tích lũy cả tháng "bốc hơi" sau cú sập gần 95 điểm của VN-Index khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng, chuyên gia nêu điều bất ngờ.

Kết phiên giao dịch sáng 21-10, VN-Index giảm thêm gần 6 điểm, tạm dừng ở mức 1.630 điểm. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của chỉ số này, với tổng cộng hơn 135 điểm, xóa sạch thành quả 2 tuần trước đó.

Đầu phiên sáng khi vừa mở cửa giao dịch, VN-Index có thời điểm phục hồi mạnh 25 điểm lên quanh 1.664 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán khiến thị trường đi xuống ngay sau đó, nhiều cổ phiếu tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

Thanh khoản bùng nổ so với phiên trước khi giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt gần 28.000 tỉ đồng. Điểm nổi bật là khối ngoại bất ngờ mua ròng trở lại gần 1.700 tỉ đồng, chỉ trong phiên sáng - sau nhiều ngày bán ròng liên tiếp.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, VN-Index chỉ giảm gần 6 điểm nhưng có hơn một nửa thị trường chìm trong sắc đỏ, rất nhiều cổ phiếu giảm mạnh từ 3-7%.

- Ảnh 2.

Điểm sáng là khối ngoại mua ròng gần 1.700 tỉ đồng chỉ trong phiên sáng nay

Một trong những cổ phiếu ngược dòng, tăng mạnh vào sáng nay là TCX của Công ty CP chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã: TCX). Đây là phiên giao dịch đầu tiên của mã cổ phiếu này trên sàn HoSE.

Kết thúc phiên sáng, cổ phiếu TCX tăng 5,98% so với giá tham chiếu khi chào sàn lên 49.600 đồng/cổ phiếu. Áp lực của thị trường chung khiến cổ phiếu TCX không thể bùng nổ hết biên độ 20% trong ngày đầu lên sàn.

Trên khắp các diễn đàn, nhà đầu tư lo lắng, rủ nhau "tắt app" khi thành quả sau cả tháng giao dịch "bốc hơi" chỉ sau 2-3 phiên giao dịch. Nhiều nhà đầu tư đang lỗ nặng, thậm chí một số người đang lo ngại có thể bị call margin (yêu cầu nạp thêm tiền ký quỹ do danh mục tài khoản bị âm).

- Ảnh 3.

Nhà đầu tư khóc ròng sau cú sập gần 95 điểm của VN-Index ngày 20-10 và tiếp tục giảm vào sáng nay

Chị Thanh Hải (một nhà đầu tư ở TP HCM) cho biết mua vào cổ phiếu dòng chứng khoán như FTS, HCM từ khoảng 1 tháng qua. Sau thông tin chính thức nâng hạng thị trường, chị kỳ vọng dòng chứng khoán sẽ hưởng lợi trong dài hạn. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, hai cổ phiếu này đều đang lỗ từ 10-20%.

"Tôi không dùng vốn vay margin nên còn chịu được, còn nhiều nhà đầu tư trong nhóm đang lo ngại bị giải chấp (force sell) nếu thị trường tiếp tục đi xuống. Bạn tôi mua cổ phiếu dòng ngân hàng, bất động sản, thậm chí hôm qua có người bắt đáy cổ phiếu NVL, nay tiếp tục giảm sàn" - chị Thanh Hải nói.

Các nhà đầu tư cũng băn khoăn sau cú sập gần 95 điểm hôm 20-10, thị trường sẽ biến động thế nào?

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho biết trong lịch sử từ năm 2014, chỉ số chung đã có 11 lần có mức giảm trên 5%.

"Sau các cú sốc giảm mạnh trên 5% của chỉ số chung, thị trường có thể nhanh chóng lấy lại nhịp tăng trong ngắn hạn, thậm chí là kéo dài đà tăng trong trung hạn. Dòng vốn tổ chức trong nước vẫn duy trì chuỗi mua ròng xuyên suốt trong giai đoạn qua kể từ giai đoạn tháng 7-2025 đến nay và đây cũng là dòng tiền chủ đạo cho xu hướng tăng trong thời gian qua" – ông Thế Minh nói.

- Ảnh 4.

Diễn biến VN-Index sau các cú sập trên 5% trong những năm qua. Nguồn: Yuanta Việt Nam


