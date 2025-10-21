Bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Tài chính đã bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 21-10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBCKNN.

uỷ ban chứng khoán nhà nước - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBCKNN.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) và bà Lê Thị Việt Nga, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán (UBCKNN), giữ chức Phó Chủ tịch UBCKNN.

Gửi lời chúc mừng tới 2 tân Phó Chủ tịch UBCKNN, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Hoàng Dương và bà Lê Thị Việt Nga tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhiệt huyết trong công việc, đóng góp vào sự phát triển của UBCKNN và thị trường chứng khoán.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Dương cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cố gắng phát huy kinh nghiệm, năng lực bản thân, nắm bắt và triển khai ngay công việc được giao, gắn kết, giữ vững đoàn kết trong đơn vị để cùng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bà Lê Thị Việt Nga cũng nhấn mạnh trong giai đoạn mới của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu hội nhập sâu rộng, chuẩn mực cao hơn và áp lực đổi mới mạnh mẽ hơn, bà sẽ nỗ lực hết sức mình, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh nghề nghiệp, góp phần vào nhiệm vụ chung của tập thể để xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, an toàn và hội nhập quốc tế.

Với việc bổ nhiệm nêu trên, UBCKNN hiện có 5 Phó Chủ tịch, gồm: Ông Hoàng Văn Thu, ông Bùi Hoàng Hải, ông Hà Duy Tùng, ông Nguyễn Hoàng Dương và bà Lê Thị Việt Nga.

Tin liên quan

Cần thêm sản phẩm cho thị trường chứng khoán

Cần thêm sản phẩm cho thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng đổi thay

Triển khai nhiều quy định mới về chứng khoán

Quy trình niêm yết cổ phiếu và đăng ký chào bán cổ phần lần đầu (IPO) được rút gọn đáng kể

Triển khai hàng loạt quy định mới trên thị trường chứng khoán

(NLĐO)- Quy định pháp luật mới về chứng khoán hướng đến mục tiêu tạo ra sản phẩm chất lượng, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển TTCK bền vững.

chứng khoán thị trường chứng khoán bổ nhiệm cán bộ Bộ trưởng Bộ Tài chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo