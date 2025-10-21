Bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày 21-10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBCKNN.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBCKNN.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) và bà Lê Thị Việt Nga, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán (UBCKNN), giữ chức Phó Chủ tịch UBCKNN.

Gửi lời chúc mừng tới 2 tân Phó Chủ tịch UBCKNN, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Hoàng Dương và bà Lê Thị Việt Nga tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhiệt huyết trong công việc, đóng góp vào sự phát triển của UBCKNN và thị trường chứng khoán.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Dương cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cố gắng phát huy kinh nghiệm, năng lực bản thân, nắm bắt và triển khai ngay công việc được giao, gắn kết, giữ vững đoàn kết trong đơn vị để cùng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bà Lê Thị Việt Nga cũng nhấn mạnh trong giai đoạn mới của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu hội nhập sâu rộng, chuẩn mực cao hơn và áp lực đổi mới mạnh mẽ hơn, bà sẽ nỗ lực hết sức mình, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh nghề nghiệp, góp phần vào nhiệm vụ chung của tập thể để xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, an toàn và hội nhập quốc tế.

Với việc bổ nhiệm nêu trên, UBCKNN hiện có 5 Phó Chủ tịch, gồm: Ông Hoàng Văn Thu, ông Bùi Hoàng Hải, ông Hà Duy Tùng, ông Nguyễn Hoàng Dương và bà Lê Thị Việt Nga.