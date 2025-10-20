HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuyên gia nói gì về phiên chứng khoán rớt thẳng đứng gần 95 điểm?

Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO) - Tâm lý bán tháo trên thị trường chứng khoán khá mạnh và bất ngờ, nhưng thường phục hồi nhanh. Nhà đầu tư nên làm gì sau phiên giảm nhất lịch sử?

Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ bị bán tháo mạnh mẽ trong phiên ngày 20-10, khi mất gần 95 điểm (5,47%) kéo VN-Index lùi sâu về mức 1.636 điểm. 

Toàn sàn ghi nhận hơn 770 mã giảm, trong đó có 150 mã giảm sàn, tâm lý hoảng loạn bao trùm cuối phiên. Nhiều nhà đầu tư hoang mang chuyện gì xảy ra với thị trường chứng khoán? 

Báo Người Lao Động ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia, công ty chứng khoán về nguyên nhân và chiến lược cho nhà đầu tư trong những phiên kế tiếp:

Ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 - Hội sở Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS):

Biến động lớn và bất thường là không hiếm

Thị trường bất ngờ giảm mạnh dù đến hiện tại chưa có lý do từ tin tức vĩ mô rúng động để giải thích. Mức giảm sâu của VN-Index gợi nhớ thời điểm Việt Nam nằm trong danh sách áp thuế đối ứng của Mỹ diễn ra trong tháng 4 vừa qua. 

Dù vậy, biến động lớn và bất thường là điều không hiếm gặp của thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm qua, nhiều lần nhà đầu tư trải qua các phiên tăng mạnh nhất và giảm mạnh nhất thế giới.

Có thể là tâm lý muốn phòng thủ của nhà đầu tư cá nhân khi chỉ số đã tăng trên 30% từ đầu năm, thông tin nâng hạng đã qua đi và nước ngoài liên tục tăng quy mô bán ròng. Riêng phiên giao dịch ngày 20-10 bán ròng hơn 2.100 tỉ đồng. Khi chỉ số chưa tìm được động lực mới, việc bán tháo theo đà diễn ra dưới áp lực quy mô vay ký quỹ (margin) tiếp tục đạt đỉnh mới.

Chuyên gia phân tích phiên chứng khoán rớt gần 95 điểm và cơ hội đầu tư - Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán có phiên giảm mạnh trong lịch sử

Lúc này, nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, sự sụt giảm ngắn hạn luôn là một phần không thể thiếu của thị trường tài chính, nền tảng vĩ mô trong nước vững chắc vẫn sẽ là kim chỉ nam ủng hộ để thị trường tăng trưởng. Hiện định giá P/E của toàn thị trường đang ở ngưỡng 14,7 sau phiên giảm hôm nay, với lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết dự báo tiếp tục tăng trưởng cao trong quý cuối năm…

Đây không phải là lúc bán tháo nếu không gặp áp lực về đòn bẩy tài chính. Với nhà đầu tư đang sẵn lượng tiền mặt, điều chỉnh giảm là cơ hội mua chiết khấu các công ty có kết quả kinh doanh xuất sắc, hưởng lợi từ nền khởi sắc vĩ mô với định giá hấp dẫn hơn…

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược thị trường, Công ty chứng khoán VPBankS:

Giảm nhanh, phục hồi mạnh

Thị trường đã có phiên giảm điểm đột ngột sau thông tin kết luận thanh tra các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn như MSN, NVL, MBB, ACB... trong đó NVL (đơn vị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra) khiến nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sàn.

Tâm lý bán tháo hôm nay diễn ra khá mạnh và bất ngờ. Nhưng thông thường một đợt giảm sâu và nhanh dễ có nhịp hồi phục kỹ thuật bù đắp, nhưng có thể cần vài phiên để cân bằng trở lại. 

Vùng hỗ trợ kỹ thuật tại mốc 1.600 điểm sẽ là vùng điểm tâm lý trong giai đoạn này, đặc biệt khi kết quả kinh doanh khả quan của quý III/2025 sẽ là yếu tố hỗ trợ cho thị trường trong ngắn hạn.

Chuyên gia phân tích phiên chứng khoán rớt gần 95 điểm và cơ hội đầu tư - Ảnh 3.

Nhà đầu tư lo sốt vó sau phiên giảm kỷ lục gần 95 điểm

Ông Trần Anh Giàu, Giám đốc tư vấn đầu tư tại Chứng khoán Kafi:

Bình tĩnh và hành động tỉnh táo

Với bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư cần bình tĩnh, hành động tỉnh táo. Bởi khi VN-Index giảm khoảng 10%, tài khoản của nhà đầu tư có thể giảm mạnh hơn mức này, nhất là khi nắm giữ cổ phiếu tỉ trọng cao hoặc sử dụng margin. Cần bình tĩnh đánh giá lại rủi ro và chủ động hạ tỉ trọng cổ phiếu khi cần thiết.

Tài khoản có thể bị ảnh hưởng, nhưng đây cũng là thời điểm để nhà đầu tư quan sát, học hỏi và chuẩn bị. Khi thị trường hồi phục, người kiên nhẫn và lạc quan sẽ là người sẵn sàng chọn được những cổ phiếu tốt và chất lượng nhất để đầu tư.

Trong khi phần lớn nhóm ngành suy yếu, một số nhóm vẫn giữ được sắc xanh nhẹ như công nghệ, viễn thông, dẫn dắt bởi các mã VGI (+4,75%), CTR (+3,88%), VTP (+4,5%) và xây dựng, vật liệu, hóa chất như cổ phiếu CTI, DCM, DPM, BMP... Nhóm này được hỗ trợ đáng kể từ lực mua ròng của khối ngoại. Đà giảm mạnh diễn ra trong bối cảnh thị trường bị tác động bởi các thông tin tiêu cực liên quan đến kết quả thanh tra tại các doanh nghiệp và ngân hàng lớn.

Theo công bố từ Thanh tra Chính phủ, nhiều sai phạm trong việc sử dụng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hiện, trong đó Novaland là cái tên đáng chú ý khi hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra.


Tin liên quan

Lần đầu tiên chứng khoán mất gần 95 điểm, nhà đầu tư sốc nặng

Lần đầu tiên chứng khoán mất gần 95 điểm, nhà đầu tư sốc nặng

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán lao dốc mạnh chỉ trong ít phút cuối phiên – giảm mạnh nhất trong lịch sử, với 150 mã giảm sàn.

Chứng khoán tuần tới 19-10: Chưa kịp mừng sau nâng hạng, nhà đầu tư lại lo sốt vó vì điều này

(NLĐO) – VN-Index lao dốc mạnh vào cuối tuần đã xóa sạch đà tăng trong tuần và đang bào mòn tài khoản của nhà đầu tư.

Đây là nguyên nhân khiến khối ngoại bán hàng chục ngàn tỉ đồng trên sàn chứng khoán

(NLĐO)- Cần cơ chế ổn định tỉ giá, tháo rào cản vốn, thuế... tạo thuận lợi cho quỹ mở để thu hút vốn ngoại vào Việt Nam.

chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp thị trường chứng khoán nhà đầu tư kết luận thanh tra VN-Index Thanh tra Chính phủ phát hành trái phiếu thị trường tài chính cổ phiếu
