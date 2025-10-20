Lần đầu tiên chứng khoán mất gần 95 điểm, nhà đầu tư sốc nặng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lần đầu tiên chứng khoán mất gần 95 điểm, nhà đầu tư sốc nặng

Thái Phương

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán lao dốc mạnh chỉ trong ít phút cuối phiên – giảm mạnh nhất trong lịch sử, với 150 mã giảm sàn.

VN-Index gây bất ngờ trong phiên giao dịch ngày 20-10 khi đóng cửa ở mức 1.636 điểm, mất gần 95 điểm (5,47%). HNX Index cũng giảm hơn 13 điểm (4,74%) còn 263 điểm.

Thanh khoản trên thị trường tăng đột biến với giá trị giao dịch trên sàn HOSE vượt 53.000 tỉ đồng. Áp lực bán tháo diễn ra trên diện rộng, đặc biệt trong nhóm vốn hóa lớn, khiến VN30 rơi hơn 106 điểm, chỉ còn 1.870 điểm.

Toàn sàn ghi nhận hơn 770 mã giảm, trong đó có 150 mã giảm sàn, tâm lý hoảng loạn bao trùm cuối phiên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.000 tỉ đồng, góp phần gia tăng sức ép lên chỉ số. 

TIN LIÊN QUAN

Nhóm cổ phiếu trong tổ VN30 bị bán tháo ồ ạt từ VIC, VHM, VCB, TCB, BID, CTG tác động mạnh tới thị trường. Hàng loạt cổ phiếu giảm sàn trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư.

Trên các hội, nhóm chứng khoán, nhiều nhà đầu tư nháo nhào không hiểu chuyện gì xảy ra khi cổ phiếu trong tài khoản đồng loạt giảm hết biên độ. Tài sản tích lũy trong nhiều tháng "bốc hơi" chỉ trong vài phút.

Lần đầu tiên chứng khoán mất gần 95 điểm, nhà đầu tư sốc nặng - Ảnh 1.

Hàng loạt mã cổ phiếu giảm sàn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích, thị trường lên đỉnh của đỉnh liên tục nhiều ngày qua – mốc cao nhất áp sát 1.800 điểm. Trong ngắn dù có các thông tin tích cực như chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng, kinh tế tăng trưởng tốt... nhưng ngắn hạn vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giá vàng tăng mạnh, các tin thị trường quốc tế.

"Thực tế, VN-Index tăng trong những ngày qua nhưng thanh khoản vẫn thấp, chỉ số chung chủ yếu tăng mạnh nhờ các mã cổ phiếu trong rổ VN30, trong khi nhiều mã thậm chí vẫn còn thấp hơn mức trước khi nâng hạng. Vì vậy, chỉ cần có động thái thị trường "quay đầu", nhà đầu tư sẽ chốt lời mạnh gây áp lực lên thị trường" – ông Phan Dũng Khánh nói.

Lần đầu tiên chứng khoán mất gần 95 điểm, nhà đầu tư sốc nặng - Ảnh 2.

Giới đầu tư sốc nặng khi chứng kiến phiên giảm điểm quá mạnh

Theo Công ty chứng khoán VPS, không có thông tin gì quá nổi bật, thị trường chứng khoán thế giới vẫn đang tăng điểm, đặc biệt thị trường chứng khoán Nhật và Ấn độ.

"Về lý thuyết ở những phiên biến động mạnh không nên đưa ra quyết định quá nhanh mà xem xét danh mục đã được kiểm soát an toàn chưa, những cổ phiếu nào đang nắm giữ.

Nếu danh mục tỉ trọng cổ phiếu hoặc tiền mặt đang nằm trong mức an toàn thì không nên quá lo lắng. Vùng hỗ trợ ngắn hạn của thị trường đang ở khu vực 1.610 - 1.630 điểm" – công ty VPS nói.

Lần đầu tiên chứng khoán mất gần 95 điểm, nhà đầu tư sốc nặng - Ảnh 3.

VN-Index có phiên giảm mạnh lịch sử


Tin liên quan

Chứng khoán tuần tới 19-10: Chưa kịp mừng sau nâng hạng, nhà đầu tư lại lo sốt vó vì điều này

Chứng khoán tuần tới 19-10: Chưa kịp mừng sau nâng hạng, nhà đầu tư lại lo sốt vó vì điều này

(NLĐO) – VN-Index lao dốc mạnh vào cuối tuần đã xóa sạch đà tăng trong tuần và đang bào mòn tài khoản của nhà đầu tư.

Đây là nguyên nhân khiến khối ngoại bán hàng chục ngàn tỉ đồng trên sàn chứng khoán

(NLĐO)- Cần cơ chế ổn định tỉ giá, tháo rào cản vốn, thuế... tạo thuận lợi cho quỹ mở để thu hút vốn ngoại vào Việt Nam.

Cần thêm sản phẩm cho thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng đổi thay

cổ phiếu chứng khoán VN-Index chứng khoán tuần tới chứng khoán giảm sàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo