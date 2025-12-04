Tài xế Campuchia lãnh án phạt tiền sau khi gây tai nạn ở TPHCM

TAND TPHCM vừa công bố bản án tuyên phạt bị cáo Sor S. (SN 1988; quốc tịch Campuchia) 40 triệu đồng về hành vi điều khiển ôtô khách biển số Campuchia lưu thông trên đường Trường Chinh, TPHCM nhưng không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm liên tiếp với hai ôtô khác, gây thiệt hại gần 300 triệu đồng.



Phiên xét xử được mở ngày 28-10. Theo hồ sơ, khoảng 5 giờ 35 phút ngày 22-7-2023, Sor S. lái xe khách từ hướng cầu Tham Lương đi quốc lộ 1, phường Tây Thạnh, TPHCM. Khi đến trước số 198 Trường Chinh, phát hiện xe buýt dừng đón khách phía trước, bị cáo phanh gấp và đánh lái sang trái để tránh nhưng không kịp.

Cú đánh lái khiến gương chiếu hậu xe khách va vào kính sau xe buýt, sau đó tiếp tục tông vào ôtô đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn làm xe buýt hư kính, ôtô hư hỏng nặng; thiệt hại được định giá gần 300 triệu đồng.

Ảnh minh họa vụ tai nạn

VKSND TPHCM truy tố Sor S. về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm d khoản 1 điều 260 Bộ Luật Hình sự. Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội. Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị phạt tiền bị cáo từ 30 đến 50 triệu đồng.

HĐXX nhận định nguyên nhân vụ tai nạn do S. điều khiển ô tô lưu thông không giữ khoảng cách an toàn. Hậu quả xảy ra không gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe nhưng gây thiệt hại về tài sản.

Hành vi trên của S. đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm d khoản 1 điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã cùng Công ty TNHH Quốc tế D. bồi thường đầy đủ cho bị hại và được xin bãi nại. Xét bị cáo phạm tội do lỗi vô ý và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tòa cho rằng không cần thiết áp dụng hình phạt tù.

Kết thúc phiên xử, Sor S. bị phạt 40 triệu đồng.