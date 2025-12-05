Hiện trường vụ tai nạn chết người trên đường cao tốc ở Đà Nẵng

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 5-12, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua địa phận xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đầu kéo khiến 1 người tử vong.

Đầu xe tải bị biến dạng, tài xế tử vong trong cabin

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 88H-022.13 lưu thông trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Bắc – Nam, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với phần đuôi rơ-móoc của xe đầu kéo mang BKS 35G-001.69 cùng chiều phía trước.

Xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải bị kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ, đầu xe tải bị biến dạng hoàn toàn, xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ ở đuôi rơ-móoc.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.