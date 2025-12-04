Tai nạn khiến người đàn ông tử vong.

Chiều tối cùng ngày, nam tài xế lái xe ben biển số TPHCM chạy trên đường Phan Văn Hớn.

Khi đến giao lộ đường Nguyễn Thị Bén, xã Bà Điểm khoảng 50 m (thuộc huyện Hóc Môn cũ) thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy biển số TPHCM do một người đàn ông ngoài 30 tuổi cầm lái.

Tai nạn khiến người đàn ông ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Do các phương tiện giảm tốc qua hiện trường, giao thông khu vực này bị ùn tắc cục bộ.

Công an xã Bà Điểm phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa đoạn đường khoảng 200 m, điều tra nguyên nhân.

Thời gian qua, tại TPHCM liên tục xảy ra tai nạn chết người. Cụ thể vào ngày 1-12, liên tục 2 tai nạn xảy ra tại đường Võ Chí Công, phường Long Trường và đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận khiến 1 thanh niên và 1 phụ nữ tử vong.