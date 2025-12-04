VIDEO
Tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, bệnh nhân trên xe cứu thương tử vong

Châu Tỉnh -

(NLĐO) - Xe cứu thương chở bệnh nhân nặng từ Phú Yên vào TP HCM va chạm xe khách trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, khiến bệnh nhân không qua khỏi

Sáng 4-12, xe cứu thương chở một bệnh nhân nguy kịch từ tỉnh Phú Yên cũ vào TP HCM trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Khi đến km196 qua xã Hồng Sơn (Lâm Đồng), xe cứu thương tông vào đuôi xe khách chạy cùng chiều phía trước.

Tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, bệnh nhân trên xe cứu thương tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: DT

Do tình trạng bệnh nặng nên sau tai nạn, một xe cứu thương khác đang lưu thông trên cao tốc đã hỗ trợ tiếp tục đưa bệnh nhân vào TP HCM.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, bệnh nhân không qua khỏi. Gia đình đã đưa thi thể về quê lo hậu sự.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) tạm đóng đoạn cao tốc để xử lý hiện trường, điều tiết phương tiện ra nút giao Quốc lộ 28B.

