Tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, xe phải chuyển hướng qua quốc lộ

Sáng 2-12, xe đầu kéo lưu thông qua Km189 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng, theo hướng Nam - Bắc đã xảy ra tai nạn với xe tải thùng đông lạnh chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến thùng đông lạnh bị rách toạc, nắp thùng bị gãy, rơi ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt xử lý hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: DT

Vụ việc buộc lực lượng chức năng phải tạm đóng phần đường cao tốc hướng Nam - Bắc từ nút giao Quốc lộ 28 đến nút giao Quốc lộ 28B.

Các phương tiện được điều tiết ra Quốc lộ 28, đi Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.