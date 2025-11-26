Xe khách dính chặt đuôi xe đầu kéo trên đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Sáng 26-11, tại Km 141 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (cách nút giao Vĩnh Hảo khoảng 7 km, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng), xe khách giường nằm chạy hướng Nam – Bắc đã tông vào đuôi xe đầu kéo lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú tông khiến phần đầu xe khách biến dạng, dính chặt vào đuôi xe đầu kéo. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong.

Xe khách dính chặt vào đuôi xe tải trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sau cú tông mạnh. Ảnh: DT

Lực lượng CSGT Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cùng đơn vị quản lý tuyến nhanh chóng có mặt đặt cảnh báo, phân luồng.

Hướng lưu thông Nam – Bắc trên tuyến cao tốc này phải tạm đóng khoảng 2 giờ. Các phương tiện được điều tiết ra nút giao Chợ Lầu (Km162) để phục vụ công tác cứu hộ và xử lý hiện trường.