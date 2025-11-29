Gia cố để chống ngập trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 29-11, Ban Điều hành Dự án cao tốc đường bộ Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết đơn vị thi công đang triển khai gia cố mái taluy dương và đào rãnh thoát nước dài 700 m tại Km215 đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng. Hai giải pháp kỹ thuật này nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập nước mặt đường mỗi khi mưa lớn.

Theo đó, đơn vị thi công đang lắp đặt khung lưới thép và đổ bê tông tươi để tạo thành lớp gia cố vững chắc. Mục tiêu là để cố định mặt dốc, ngăn chặn hiện tượng sạt lở đất.

Đổ bê tông mái taluy dương để gia cố. Ảnh: DT

Ngoài ra, một rãnh thoát nước dọc, dài khoảng 700m, được đào theo đỉnh mái taluy dương. Rãnh này có nhiệm vụ thu gom và hướng dòng nước từ khu đất bên ngoài (nhất là từ khu đất canh tác của người dân) đi theo hướng an toàn, ngăn nước và đất đá tràn xuống mặt đường cao tốc gây ngập úng.

Tình trạng ngập nước và đất cát tràn xuống mặt đường tại Km215 đã diễn ra nhiều lần từ đầu tháng 9-2025. Nguyên nhân là lượng nước mưa lớn đã cuốn theo đất cát từ khu đất xung quanh dồn xuống qua mái taluy.

Sự cố này đã nhiều lần ảnh hưởng đến an toàn giao thông, buộc Ban Điều hành dự án phải phối hợp với chính quyền địa phương đưa ra phương án xử lý dứt điểm.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng là một phần quan trọng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến đường này được khai thác từ tháng 5-2023.



