Thời sự

Hơn 9 ha chưa bàn giao, trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết kéo dài tiến độ

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Trạm dừng nghỉ Km205+092 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dự kiến khai thác đầu 1-2026, trong khi trạm Km144+560 vẫn giậm chân

Ngày 18-11, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết trạm dừng nghỉ tại Km 144+560 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết mới được bàn giao 1,67/10,86 ha, đạt 15,39% mặt bằng. Còn lại hơn 9 ha chưa được bàn giao mặt bằng để thi công, dẫn đến chậm tiến độ trạm dừng nghỉ này.

Các vướng mắc xuất phát từ khiếu kiện, tranh chấp quyền sử dụng đất giữa người dân và doanh nghiệp khiến việc bàn giao không thể đồng loạt.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các bên liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao đất cho trạm dừng nghỉ tại Km 144+560.

Hơn 9ha chưa bàn giao, trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết kéo dài tiến độ - Ảnh 1.

Thi công Trạm dừng nghỉ Km205+092 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Trong đó, yêu cầu các cơ quan tố tụng cũng đang hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện để sớm bàn giao mặt bằng của dự án.

Tại trạm dừng nghỉ tại Km 205+092 của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tiến độ đạt khoảng 70%.

Ban Quản lý Dự án 7 cho biết sẽ sớm hoàn thiện các hạng mục như bãi đỗ, nhà vệ sinh, cây xăng, trạm sạc điện… để đưa trạm dừng nghỉ này vào hoạt động khai thác vận hành đầu tháng 1-2026. Trạm dừng nghỉ này sẽ phục vụ người dân đi đường cao tốc dịp Tết Nguyên đán.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài hơn 100 km qua tỉnh Bình Thuận (cũ) được thông xe từ tháng 5-2023. Theo quy hoạch, tuyến này sẽ có hai trạm dừng nghỉ: Km 144+560 (xã Tuy Phong) và Km 205+092 (xã Hàm Thuận Bắc).

