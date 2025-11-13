VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Tấm lòng bạn đọc Báo Người Lao Động đến với Đắk Lắk

Nhóm phóng viên -

Chiều 13-11, Báo Người Lao Động do ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập dẫn đầu, đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 700 triệu đồng cho UBND tỉnh Đắk Lắk.

Video liên quan

Báo Người Lao Động hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

Video 12/11/2025
Chương trình "Trái tim miền Trung" trao hỗ trợ gia đình người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong

Chương trình "Trái tim miền Trung" trao hỗ trợ gia đình người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong

Xã hội 06/11/2025
Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ 2 trường hợp tử vong thương tâm ở Đà Nẵng

Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ 2 trường hợp tử vong thương tâm ở Đà Nẵng

Thời sự 03/11/2025
Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

Thời sự 02/11/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo