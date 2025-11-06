HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Chương trình "Trái tim miền Trung" trao hỗ trợ gia đình người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Người mẹ trẻ ra đi bỏ lại 3 đứa con thơ, đứa lớn mới lên 10 vừa biết phụ cha nhóm bếp, đứa út chỉ hơn 1 tuổi vẫn còn khát sữa mẹ

Ngày 6-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình chị Hồ Thị Vã (32 tuổi, ngụ thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) - người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong, vừa tìm thấy thi thể vào hôm qua 5-11.

Từ sáng sớm, bà con lối xóm đã lặng lẽ kéo đến ngôi nhà của vợ chồng chị Hồ Thị Vã để thắp nén nhang chia buồn, hỗ trợ tang gia. Tiếng khóc nấc của người thân hòa lẫn tiếng mưa rừng lất phất khiến không gian càng thêm tang tóc.

Chương trình "Trái tim miền Trung" trao hỗ trợ gia đình người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong - Ảnh 1.

Gia đình đang lo hậu sự cho chị Hồ Thị Vã - người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong

Chương trình "Trái tim miền Trung" trao hỗ trợ gia đình người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong - Ảnh 2.

Ba đứa con của chị Hồ Thị Vã còn quá nhỏ

Trước đó, vào chiều 2-11, trên đường làm rẫy về nhà, chị Vã không may bị lũ cuốn trôi khi vượt qua ngầm tràn. Suốt 4 ngày liền, cả thôn Gia Giã không ai ngủ yên. Họ cắt cử nhau men theo từng con suối mong tìm được chị Vã. Thi thể của chị sau đó được tìm thấy ở khu vực suối thuộc xã Hiếu Giang, cách nơi gặp nạn khoảng 15 km.

Chị Vã ra đi bỏ lại 3 đứa con thơ, đứa lớn mới lên 10 tuổi, vừa biết phụ cha nhóm bếp, đứa út chỉ hơn 1 tuổi vẫn còn khát sữa mẹ. Nhìn những đứa trẻ đứng quanh quan tài mẹ, đôi mắt ngơ ngác chưa hiểu vì sao mẹ lại nằm im, không còn gọi chúng về ăn cơm, ai cũng rơi nước mắt xót thương.

Chương trình "Trái tim miền Trung" trao hỗ trợ gia đình người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong - Ảnh 3.

Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình chị Hồ Thị Vã - người mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong

Trong khi đó, anh Hồ Văn Toàn (35 tuổi, chồng chị Vã) thất thần ngồi lặng bên quan tài vợ. Mắt anh trũng sâu vì nhiều ngày đêm không ngủ. Anh lặng im nhìn các con, bàn tay run run vuốt tóc từng đứa nhỏ, tiếng dỗ con nghẹn lại nơi cổ họng. Từ nay, ngoài làm cha, anh còn gánh thêm nghĩa vụ làm mẹ để dạy dỗ, chăm sóc 3 đứa trẻ.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, cho biết gia đình chị Vã thuộc diện hộ nghèo, 2 vợ chồng quanh năm làm rẫy, làm thuê. Ngoài 3 đứa con, nhiều năm nay anh chị cưu mang, nuôi nấng thêm 2 đứa em nhỏ. Cuộc sống vốn đã quá khó khăn, nay chị Vã không may gặp nạn, những ngày tới gia đình nhỏ này không biết sẽ xoay sở ra sao.

Cùng trao số tiền hỗ trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động cho người thân chị Vã, ông Quang xúc động nói: "Số tiền hỗ trợ của Báo Người Lao Động rất kịp thời, góp phần giúp gia đình vượt qua khó khăn lúc này. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn chương trình đã quan tâm, chia sẻ với nỗi đau mất mát của người dân vùng khó" - ông Quang nói.

