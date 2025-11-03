Ngày 3-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động tổ chức đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), đến thăm hỏi, viếng hương, trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Quốc Bình (SN 1985; thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) - nạn nhân trong vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra sáng 3-11.

Ông Trương Văn Vôn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Đức, trao 5 triệu động từ Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động cho gia đình ông Nguyễn Quốc Bình

Ông Nguyễn Quốc Bình đã ly hôn vợ. Một mình nuôi 3 đứa con, mẹ già bị ung thư và người cha đã lớn tuổi.

Vừa qua, ông Bình vay mượn tiền mua mấy con bò về nuôi trong núi. Ngày 2-11, khi nước lũ vừa rút, ông Bình vào núi tìm bò, đến chiều quay về thì nước dâng cao không thể đi được, ông ở lại lán trại thì bị sạt lở đất đè chết.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, căn nhà của ông Bình bị ngập nước lên đến nóc, nhiều tài sản trong nhà, sách vở của con ông Bình đều đã bị trôi theo dòng nước lũ.

Cũng trong chiều 3-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An (TP Đà Nẵng) thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Võ Văn Bé (SN 1973, thôn Đông Hà, phường Hội An) số tiền 5 triệu đồng.

Bà Ngô Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An, thay mặt Chương trình "Trái tim Miền Trung" trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông Võ Văn Bé

Vào ngày 2-11, ông Võ Văn Bé lên cơ đột quỵ, do nước lũ bủa vây, khi gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu thì ông đã không qua khỏi.

Trong ngày 3-11, nhà bị ngập không thể tổ chức lễ tang, phường Hội An và bà con nhân dân phải di chuyển linh cữu ông Bé qua Nhà tang lễ Hội An.

Cùng ngày, clip ghi lại cảnh chính quyền và người dân Hội An dùng ghe di chuyển linh cữu của ông Bé trong nước lũ khiến người xem không khỏi xót xa.

Ông Bé làm thợ hồ, hoàn cảnh khó khăn, vợ ông gặp sự cố cá nhân vắng nhà mấy năm nay. Một mình ông Bé nuôi 2 con nhỏ ăn học. Nỗi đau chồng chất khi từ Tết đến nay, ông và 2 người thân trong gia đình lần lượt qua đời.