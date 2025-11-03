HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ 2 trường hợp tử vong thương tâm ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động tổ chức trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân bị sạt lở đất đè tử vong tại TP Đà Nẵng.

Ngày 3-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động tổ chức đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), đến thăm hỏi, viếng hương, trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Quốc Bình (SN 1985; thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) - nạn nhân trong vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra sáng 3-11.

"Trái tim miền Trung" hỗ trợ 2 trường hợp tử vong thương tâm trong lũ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Trương Văn Vôn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Đức, trao 5 triệu động từ Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động cho gia đình ông Nguyễn Quốc Bình

Ông Nguyễn Quốc Bình đã ly hôn vợ. Một mình nuôi 3 đứa con, mẹ già bị ung thư và người cha đã lớn tuổi.

Vừa qua, ông Bình vay mượn tiền mua mấy con bò về nuôi trong núi. Ngày 2-11, khi nước lũ vừa rút, ông Bình vào núi tìm bò, đến chiều quay về thì nước dâng cao không thể đi được, ông ở lại lán trại thì bị sạt lở đất đè chết.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, căn nhà của ông Bình bị ngập nước lên đến nóc, nhiều tài sản trong nhà, sách vở của con ông Bình đều đã bị trôi theo dòng nước lũ.

Cũng trong chiều 3-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An (TP Đà Nẵng) thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Võ Văn Bé (SN 1973, thôn Đông Hà, phường Hội An) số tiền 5 triệu đồng.

"Trái tim miền Trung" hỗ trợ 2 trường hợp tử vong thương tâm trong lũ ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Bà Ngô Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An, thay mặt Chương trình "Trái tim Miền Trung" trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông Võ Văn Bé

Vào ngày 2-11, ông Võ Văn Bé lên cơ đột quỵ, do nước lũ bủa vây, khi gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu thì ông đã không qua khỏi.

Trong ngày 3-11, nhà bị ngập không thể tổ chức lễ tang, phường Hội An và bà con nhân dân phải di chuyển linh cữu ông Bé qua Nhà tang lễ Hội An.

Cùng ngày, clip ghi lại cảnh chính quyền và người dân Hội An dùng ghe di chuyển linh cữu của ông Bé trong nước lũ khiến người xem không khỏi xót xa.

Ông Bé làm thợ hồ, hoàn cảnh khó khăn, vợ ông gặp sự cố cá nhân vắng nhà mấy năm nay. Một mình ông Bé nuôi 2 con nhỏ ăn học. Nỗi đau chồng chất khi từ Tết đến nay, ông và 2 người thân trong gia đình lần lượt qua đời.

Tin liên quan

Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

(NLĐO) – Một ngôi làng ở TP Đà Nẵng bị lũ quét làm sập, hư hỏng 16 ngôi nhà. Rất may người dân đã được chính quyền sơ tán kịp thời.

Dân Đà Nẵng đập cửa, gọi nhau đưa ô tô đi tránh lụt lúc rạng sáng

(NLĐO) – Giữa cơn mưa xối xả rạng sáng, người dân vùng trũng Đà Nẵng phải đập cửa tri hô nhau đưa ô tô chạy lên điểm cao để tránh ngập.

Khoảnh khắc xé lòng: Dùng ghe đưa linh cữu vượt nước lũ ở Hội An

(NLĐO) - Một người qua đời lúc lũ lớn, chính quyền phường Hội An và người dân đã phải dùng ghe di chuyển linh cữu đến nơi cao ráo để tổ chức lễ tang.

sạt lở đất hoàn cảnh khó khăn gia đình nạn nhân trường hợp tử vong người dân địa phương Ủy ban MTTQ đi cấp cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo