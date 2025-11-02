Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

Quang Tám- Hoàng Phúc

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ cho 4 gia đình có người bị chết cùng 1 gia đình gặp khó khăn do lũ gây ra.

Sáng 2-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 3 gia đình có người tử vong trong đợt lũ tại TP Huế. Mỗi gia đình được nhận 5 triệu đồng nhằm chia sẻ mất mát, giúp các thân nhân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao số tiền 5 triệu đồng từ Chương trình "Trái tim miền Trung" đến gia đình nạn nhân cháu Hồ Trần Gia Hạo ở phường Thuận An. Ảnh: Nguyễn Hà.

Tại xã Đan Điền, đoàn đã thắp hương, trao hỗ trợ cho gia đình anh Trần Tấn Hảo (SN 1990), người bị lật ghe khi đi lùa vịt trong lũ tối 28-10. Anh Hảo bị nước cuốn trôi, đến sáng 1-11 mới tìm thấy thi thể. Vợ anh – chị Trần Thị Hằng (SN 1993) – hiện đang nuôi con nhỏ, còn khoản nợ ngân hàng 180 triệu đồng và bố mẹ chồng đều bệnh tim.

Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền trao số tiền 5 triệu đồng từ Chương trình "Trái tim miền Trung" đến gia đình nạn nhân Trần Tấn Hảo.

Cũng tại phường Thuận An, đoàn đến thắp hương, chia buồn với gia đình anh Nguyễn Cu Ba (SN 1988) và con trai Nguyễn Hạo Nam (SN 2018). Cha con gặp nạn khi lật ghe trong nước lũ chiều 29-10; anh Ba lao xuống cứu con nhưng cả hai bị cuốn trôi. Anh Ba làm thợ hồ, để lại vợ và hai con nhỏ.

Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Ảnh 3.

Báo Người Lao Động trao số tiền 5 triệu đồng động viên ba mẹ con chị Trần Thị Liên người có chồng và con bị chết do mưa lũ.

Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Ảnh 4.

Chị Trần Thị Liên cùng đứa con trai út thắp nén hương lên bàn thờ của chồng và con trai bị chết trong đợt lũ vừa quà.

Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đến thắp hương, hỗ trợ các gia đình có người chết và một gia đình gặp khó khăn do cơn lũ vừa qua.

Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Cu Ba cùng con trai ra đi, để lại chị Liên và 2 người con nhỏ.

Tại khu tái định cư B5 phường Thuận An, đoàn thăm và hỗ trợ gia đình cháu Hồ Trần Gia Hạo (SN 2019), nạn nhân tử vong sau khi rơi xuống cống thoát nước khi lũ đang dâng cao vào hôm 30-10. Cháu sống cùng mẹ và ông bà ngoại, gia cảnh khó khăn.

Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Ảnh 6.

Đại diện Báo Người Lao Đông (bìa trái) cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phú Xuân đến trao số tiền 5 triệu đồng từ Chương trình "Trái tim miền Trung" cho bà Hồ Thị Ty.

Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Ảnh 7.

Căn nhà bà Ty sau lũ. Mọi thứ đều bị nhấn chìm trong dòng nước bạc.

Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Ảnh 8.

Bà Ty lượm nhặt lại tài sản của mình sau lũ.

Cùng ngày, chương trình trao 5 triệu đồng cho bà Hồ Thị Ty (73 tuổi, phường Phú Xuân), người bị thiệt hại nặng do nhà ngập sâu 1,5 m trong đợt lũ lịch sử từ ngày 26 đến 30-10. Bà Ty sống cùng em trai, không có lương hưu, hiện cần hỗ trợ để mua sắm vật dụng sau lũ.

Chương trình đến với người mẹ mất 3 con trong nước lũ ở Quảng Trị

Chương trình "Trái tim miền Trung" Báo Người Lao Động đến với người mẹ mất 3 con trong nước lũ - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động cùng lãnh đạo Phòng Văn Hóa - Xã hội UBND xã Quảng Trạch trao hỗ trợ Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với gia đình chị Cao Thị Ngọc Thơm

Chiều 2-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình chị Cao Thị Ngọc Thơm (SN 1985; thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) - người mẹ vừa mất đi đứa con gái út Mai Cao Ngọc Hà (SN 2015) - trong trận lũ chiều 31-10.

Trong căn nhà nhỏ nép mình bên triền đồng còn loang loáng nước lũ, chị Thơm ngồi lặng bất thần, đôi mắt trũng sâu nhìn vô định. Sáng nay, giữa làn mưa lất phất, gia đình, họ hàng cùng bà con lối xóm đã tiễn đưa cháu Mai Cao Ngọc Hà về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 31-10, ba em nhỏ ở thôn Hướng Phương cùng chở nhau bằng xe đạp điện đi qua đoạn đường giữa cánh đồng phía sau làng. Khi ấy, nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về, dâng cao và chảy xiết.

Một em nhỏ ngồi phía sau sợ quá đã nhảy xuống, còn lại hai em cố chạy xe qua. Nhưng chỉ trong chớp mắt, dòng nước lũ đã cuốn cả hai đi.

Nghe tiếng kêu cứu, một người dân gần đó lao ra, kịp thời kéo được một em lên bờ, còn em Mai Cao Ngọc Hà (SN 2015), học sinh lớp 5 Trường tiểu học Quảng Phương, bị nước nhấn chìm giữa mênh mông sóng lũ.

Nghe tin dữ, cả thôn Hướng Phương nháo nhào lao ra cánh đồng. Trong mưa lạnh, lực lượng công an xã, dân quân, biên phòng cùng người dân chia nhau soi đèn, lội nước tìm kiếm suốt nhiều giờ liền. Gần 6 tiếng sau, thi thể cháu bé được tìm thấy cách nơi gặp nạn chừng 200m. Cả làng lặng đi!.

Khi ấy, chị Thơm đang làm công nhân trong TP HCM. Nhận tin con gái bị nước cuốn, chị gục xuống, rồi vội vã bắt chuyến bay đêm trở về quê - chỉ kịp gặp con trong giây phút cuối cùng.

Chương trình "Trái tim miền Trung" Báo Người Lao Động đến với người mẹ mất 3 con trong nước lũ - Ảnh 2.

Người mẹ nghèo ở thôn Hướng Phương ngồi thất thần, ánh mắt trũng sâu sau nhiều đêm mất ngủ

Ít ai biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên chị Thơm mất con vì nước. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, cho biết: "Năm 2014, con trai đầu 5 tuổi của chị Thơm đã tử vong do đuối nước, chỉ cách nhà vài chục mét. Đứa thứ 2, con trai 8 tuổi cũng tử vong do đuối nước chỉ hơn 2 năm. Giờ cháu Ngọc Hà - đứa con út, niềm an ủi cuối cùng cũng không còn. Đây là hoàn cảnh thương tâm, thật sự quá sức chịu đựng".

Chị Thơm lập gia đình năm 2008 và sinh được 3 người con. Sau khi chia tay với chồng, chị Thơm dắt ba con nhỏ về sống cùng cha mẹ ruột trong căn nhà tuềnh toàng giữa xóm nghèo.

Những năm trước, nỗi đau ập đến khi 2 con của chị lần lượt chết đuối. Người mẹ gầy gò ôm di ảnh con, lặng lẽ sống tiếp chỉ vì đứa con gái út bé Hà. Vậy mà nay, định mệnh nghiệt ngã lại cướp đi đứa con còn lại.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Quảng Trạch, các đoàn thể và người dân trong vùng đã đến thắp hương, động viên, chia sẻ mất mát cùng gia đình. UBND xã Quảng Trạch cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng, cùng với sự chung tay của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa.

Chiều 2-11, đoàn công tác của Chương trình "Trái tim miền Trung" đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, trao 5 triệu đồng hỗ trợ, mong phần nào giúp mẹ con chị vượt qua nỗi đau quá lớn này.

Nhìn lên bàn thờ, ba tấm di ảnh nhỏ của ba đứa trẻ xếp cạnh nhau, khói hương nghi ngút. Trong căn nhà ẩm thấp, người mẹ ấy vẫn ngồi đó - đôi bàn tay khô gầy bấu chặt di ảnh con, nước mắt rơi lặng lẽ.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, hòa vào dòng nước đang loang loáng giữa cánh đồng Hướng Phương. Những cơn lũ rồi sẽ rút, nhưng nỗi đau của người mẹ ấy, có lẽ không bao giờ nguôi…


Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Ảnh 9.

Tin liên quan

"Trái tim miền Trung" đến với bà con ven sông Thu

"Trái tim miền Trung" đến với bà con ven sông Thu

Chương trình "Trái tim miền Trung" đã kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt

"Trái tim miền Trung" trao tặng 100 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đà Nẵng

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" vừa trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng và hỗ trợ gia đình nữ giáo viên tử vong 5 triệu đồng

"Trái tim miền Trung" kịp về với rốn lũ lịch sử

Báo Người Lao Động, qua chương trình "Trái tim miền Trung", đã là đơn vị đầu tiên tiếp cận cứu trợ ngay khi nước rút

miền Trung lũ lụt mưa lũ trái tim miền trung mưa lũ miền Trung trái tim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo