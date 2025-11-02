Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

Sáng 2-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 3 gia đình có người tử vong trong đợt lũ tại TP Huế. Mỗi gia đình được nhận 5 triệu đồng nhằm chia sẻ mất mát, giúp các thân nhân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đại diện Báo Người Lao Động trao số tiền 5 triệu đồng từ Chương trình "Trái tim miền Trung" đến gia đình nạn nhân cháu Hồ Trần Gia Hạo ở phường Thuận An. Ảnh: Nguyễn Hà.

Tại xã Đan Điền, đoàn đã thắp hương, trao hỗ trợ cho gia đình anh Trần Tấn Hảo (SN 1990), người bị lật ghe khi đi lùa vịt trong lũ tối 28-10. Anh Hảo bị nước cuốn trôi, đến sáng 1-11 mới tìm thấy thi thể. Vợ anh – chị Trần Thị Hằng (SN 1993) – hiện đang nuôi con nhỏ, còn khoản nợ ngân hàng 180 triệu đồng và bố mẹ chồng đều bệnh tim.

Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền trao số tiền 5 triệu đồng từ Chương trình "Trái tim miền Trung" đến gia đình nạn nhân Trần Tấn Hảo.



Cũng tại phường Thuận An, đoàn đến thắp hương, chia buồn với gia đình anh Nguyễn Cu Ba (SN 1988) và con trai Nguyễn Hạo Nam (SN 2018). Cha con gặp nạn khi lật ghe trong nước lũ chiều 29-10; anh Ba lao xuống cứu con nhưng cả hai bị cuốn trôi. Anh Ba làm thợ hồ, để lại vợ và hai con nhỏ.

Báo Người Lao Động trao số tiền 5 triệu đồng động viên ba mẹ con chị Trần Thị Liên người có chồng và con bị chết do mưa lũ.

Chị Trần Thị Liên cùng đứa con trai út thắp nén hương lên bàn thờ của chồng và con trai bị chết trong đợt lũ vừa quà.

Tại khu tái định cư B5 phường Thuận An, đoàn thăm và hỗ trợ gia đình cháu Hồ Trần Gia Hạo (SN 2019), nạn nhân tử vong sau khi rơi xuống cống thoát nước khi lũ đang dâng cao vào hôm 30-10. Cháu sống cùng mẹ và ông bà ngoại, gia cảnh khó khăn.

Đại diện Báo Người Lao Đông (bìa trái) cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phú Xuân đến trao số tiền 5 triệu đồng từ Chương trình "Trái tim miền Trung" cho bà Hồ Thị Ty.

Căn nhà bà Ty sau lũ. Mọi thứ đều bị nhấn chìm trong dòng nước bạc.

Bà Ty lượm nhặt lại tài sản của mình sau lũ.

Cùng ngày, chương trình trao 5 triệu đồng cho bà Hồ Thị Ty (73 tuổi, phường Phú Xuân), người bị thiệt hại nặng do nhà ngập sâu 1,5 m trong đợt lũ lịch sử từ ngày 26 đến 30-10. Bà Ty sống cùng em trai, không có lương hưu, hiện cần hỗ trợ để mua sắm vật dụng sau lũ.

Chương trình đến với người mẹ mất 3 con trong nước lũ ở Quảng Trị

Đại diện Báo Người Lao Động cùng lãnh đạo Phòng Văn Hóa - Xã hội UBND xã Quảng Trạch trao hỗ trợ Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với gia đình chị Cao Thị Ngọc Thơm

Chiều 2-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình chị Cao Thị Ngọc Thơm (SN 1985; thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) - người mẹ vừa mất đi đứa con gái út Mai Cao Ngọc Hà (SN 2015) - trong trận lũ chiều 31-10.

Trong căn nhà nhỏ nép mình bên triền đồng còn loang loáng nước lũ, chị Thơm ngồi lặng bất thần, đôi mắt trũng sâu nhìn vô định. Sáng nay, giữa làn mưa lất phất, gia đình, họ hàng cùng bà con lối xóm đã tiễn đưa cháu Mai Cao Ngọc Hà về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 31-10, ba em nhỏ ở thôn Hướng Phương cùng chở nhau bằng xe đạp điện đi qua đoạn đường giữa cánh đồng phía sau làng. Khi ấy, nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về, dâng cao và chảy xiết.

Một em nhỏ ngồi phía sau sợ quá đã nhảy xuống, còn lại hai em cố chạy xe qua. Nhưng chỉ trong chớp mắt, dòng nước lũ đã cuốn cả hai đi.

Nghe tiếng kêu cứu, một người dân gần đó lao ra, kịp thời kéo được một em lên bờ, còn em Mai Cao Ngọc Hà (SN 2015), học sinh lớp 5 Trường tiểu học Quảng Phương, bị nước nhấn chìm giữa mênh mông sóng lũ.

Nghe tin dữ, cả thôn Hướng Phương nháo nhào lao ra cánh đồng. Trong mưa lạnh, lực lượng công an xã, dân quân, biên phòng cùng người dân chia nhau soi đèn, lội nước tìm kiếm suốt nhiều giờ liền. Gần 6 tiếng sau, thi thể cháu bé được tìm thấy cách nơi gặp nạn chừng 200m. Cả làng lặng đi!.

Khi ấy, chị Thơm đang làm công nhân trong TP HCM. Nhận tin con gái bị nước cuốn, chị gục xuống, rồi vội vã bắt chuyến bay đêm trở về quê - chỉ kịp gặp con trong giây phút cuối cùng.

Người mẹ nghèo ở thôn Hướng Phương ngồi thất thần, ánh mắt trũng sâu sau nhiều đêm mất ngủ

Ít ai biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên chị Thơm mất con vì nước. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, cho biết: "Năm 2014, con trai đầu 5 tuổi của chị Thơm đã tử vong do đuối nước, chỉ cách nhà vài chục mét. Đứa thứ 2, con trai 8 tuổi cũng tử vong do đuối nước chỉ hơn 2 năm. Giờ cháu Ngọc Hà - đứa con út, niềm an ủi cuối cùng cũng không còn. Đây là hoàn cảnh thương tâm, thật sự quá sức chịu đựng".

Chị Thơm lập gia đình năm 2008 và sinh được 3 người con. Sau khi chia tay với chồng, chị Thơm dắt ba con nhỏ về sống cùng cha mẹ ruột trong căn nhà tuềnh toàng giữa xóm nghèo.

Những năm trước, nỗi đau ập đến khi 2 con của chị lần lượt chết đuối. Người mẹ gầy gò ôm di ảnh con, lặng lẽ sống tiếp chỉ vì đứa con gái út bé Hà. Vậy mà nay, định mệnh nghiệt ngã lại cướp đi đứa con còn lại.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Quảng Trạch, các đoàn thể và người dân trong vùng đã đến thắp hương, động viên, chia sẻ mất mát cùng gia đình. UBND xã Quảng Trạch cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng, cùng với sự chung tay của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa.

Chiều 2-11, đoàn công tác của Chương trình "Trái tim miền Trung" đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, trao 5 triệu đồng hỗ trợ, mong phần nào giúp mẹ con chị vượt qua nỗi đau quá lớn này.

Nhìn lên bàn thờ, ba tấm di ảnh nhỏ của ba đứa trẻ xếp cạnh nhau, khói hương nghi ngút. Trong căn nhà ẩm thấp, người mẹ ấy vẫn ngồi đó - đôi bàn tay khô gầy bấu chặt di ảnh con, nước mắt rơi lặng lẽ.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, hòa vào dòng nước đang loang loáng giữa cánh đồng Hướng Phương. Những cơn lũ rồi sẽ rút, nhưng nỗi đau của người mẹ ấy, có lẽ không bao giờ nguôi…



