image

Thời tiết TPHCM se lạnh, người dân khoác áo ấm khi ra đường

Thanh Trúc -

(NLĐO) – Không khí lạnh tăng cường khiến TP HCM chuyển lạnh rõ rệt, người dân khoác áo ấm ra đường, rộn ràng tận hưởng tiết trời đặc biệt hiếm thấy

Sáng 28-11, người dân TP HCM bất ngờ đón nhận bầu không khí se lạnh rõ rệt, trái ngược hoàn toàn với cái nắng oi ả thường ngày. Điều đặc biệt nhất là sự thay đổi đồng loạt trong trang phục của người dân, tạo nên khung cảnh "mùa đông" hiếm thấy trên đường phố Sài Gòn.

Người dân TP HCM đón nhận đợt không khí lạnh cuối năm - Ảnh 1.

Người dân TP HCM mặc áo khoác dày ra đường giữa tiết trời lạnh hiếm gặp, chủ động giữ ấm để bắt đầu ngày mới.

Ghi nhận lúc 9 giờ sáng, nhiệt độ tại TP. Hồ Chí Minh chỉ còn dao động quanh mức 22-23 độ C, một mức nhiệt thấp bất thường so với nhiệt độ trung bình. Sự thay đổi này được lý giải là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông Bắc ổn định.

Người dân TP HCM đón nhận đợt không khí lạnh cuối năm - Ảnh 2.

Cụ ông co ro trong chiếc áo ấm khi đi bộ giữa buổi sáng se lạnh.

Khác với trang phục thường ngày, sáng nay người người đều mặc áo ấm trên đường đi học đi làm. Trái ngược với hình ảnh vội vã che chắn dưới cái nắng, người dân di chuyển có vẻ thong thả hơn, nhiều người thích thú tận hưởng bầu không khí se lạnh dễ chịu này.

