Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ C

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ C

Thùy Linh

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 25-10, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Trong 24 -48 giờ tới, khoảng gần sáng ngày 26-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh tăng cường , miền Bắc sắp có nơi dưới 17 độ C - Ảnh 1.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc trời lạnh

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, đêm và sáng trời tiếp tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Tại khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Trên biển, từ gần sáng ngày 26-10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 3,5 m. Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3 đến 5 m.

Dự báo ngày và đêm 26-10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ; nhiệt độ trung bình phổ biến 23-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Cảnh báo không khí lạnh gây mưa dông từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Các chuyên gia cảnh báo thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Tin liên quan

Đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm tràn về, người Hà Nội khoác áo ấm ra đường

Đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm tràn về, người Hà Nội khoác áo ấm ra đường

(NLĐO) - Từ đêm 22 đến sáng sớm 23-10, đợt không khí lạnh đầu mùa đã ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết Hà Nội, khiến người dân phải mặc áo ấm ra đường.

Bão số 12 Fengshen "gặp" không khí lạnh đổi hướng, gây mưa tới 900 mm ở miền Trung

(NLĐO) - Từ đêm 22-10 đến ngày 26-10, hoàn lưu bão số 12 Fengshen và không khí lạnh gây mưa lớn cho khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, có nơi 900 mm.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trở lạnh, miền Trung mưa to

(NLĐO) - Không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

nhiệt độ thời tiết Hà Nội không khí lạnh không khí lạnh tăng cường trời lạnh miền Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo