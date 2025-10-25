Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ C

Trong 24 -48 giờ tới, khoảng gần sáng ngày 26-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.



Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc trời lạnh

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, đêm và sáng trời tiếp tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Tại khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Trên biển, từ gần sáng ngày 26-10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 3,5 m. Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3 đến 5 m.

Dự báo ngày và đêm 26-10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ; nhiệt độ trung bình phổ biến 23-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Cảnh báo không khí lạnh gây mưa dông từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Các chuyên gia cảnh báo thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.