Dự báo thời tiết hôm nay, 23-11: TPHCM và Nam Bộ se lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết hôm nay, 23-11, ở TPHCM và Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 23 độ C; nhiệt cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ có mưa rào

Ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết tình trạng chung ở khu vực hôm nay có mây rải rác vào ban ngày và nhiều mây hơn vào ban đêm. Có khả năng xuất hiện mưa rào vào ban ngày là 69%, và vào ban đêm là 39%.

Trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.



Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.