Dự báo thời tiết hôm nay, 28-11: Lưu ý diễn biến đợt không khí lạnh ở TPHCM và Nam Bộ

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 28-11, ở TPHCM và Nam Bộ có một ngày nắng đẹp, trời quang đãng và ít mây, khả năng mưa thấp; không khí se lạnh.

Nhiệt độ dự kiến giao động từ 20-32 độ C.

Theo đó, khu vực đang trong đợt không khí lạnh tăng cường, từ sáng sớm nay, thời tiết TPHCM tiếp tục se lạnh, vào sáng sớm nhiệt độ xuống 19 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, không khí lạnh liên tục tăng cường trong những ngày qua khiến nền nhiệt toàn vùng Nam Bộ giảm rõ rệt.

ThS Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thuỷ văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết những ngày gần đây thời tiết TPHCM và khu vực Nam Bộ trở nên se lạnh vào ban đêm và sáng sớm do tác động của đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc lan xuống. Không khí lạnh liên tục tăng cường trong những ngày qua khiến nền nhiệt toàn vùng giảm rõ rệt.

Nhiệt độ thấp nhất tại một số nơi xuống còn 18-19°C, riêng TPHCM phổ biến 19-20°C; trong khi nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 29-31°C.

Dự báo đợt lạnh này có thể kéo dài ít nhất đến ngày 3-12, sau đó giảm dần và thời tiết sẽ ấm lên. Tuy nhiên, ngay trong vài ngày tiếp theo, một đợt không khí lạnh mới được dự báo sẽ xuất hiện. Từ khoảng ngày 4 và 5-12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc, và vài ngày sau đó có khả năng ảnh hưởng đến Nam Bộ.

Nền nhiệt giảm kết hợp với gió Đông Bắc thổi mạnh khiến cảm giác lạnh thực tế có thể thấp hơn 1-2°C so với số liệu quan trắc. Đồng thời, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa sáng sớm và buổi trưa khoảng 10°C, thậm chí cao hơn ở một số nơi dễ khiến cơ thể bị ảnh hưởng.

Vì vậy, người dân cần chú ý giữ ấm khi ra đường vào sáng sớm và bảo vệ cơ thể trước nắng nóng vào buổi trưa để đảm bảo sức khỏe.