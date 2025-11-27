Dự báo thời tiết hôm nay, 27-11: Sáng se lạnh, trưa nắng

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay và vài ngày tới, áp cao lạnh lục địa được tăng cường và sẽ khuếch tán sâu thêm xuống phía nam. Nam Bộ nằm sâu trong trường gió mùa đông bắc có cường độ mạnh. Thời tiết ngày nắng, nhiệt độ ban ngày giảm 1-2 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm giảm nhẹ ở miền Đông từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, miền Tây từ 21-24 độ C.
Riêng tại TPHCM, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc hoạt động cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.
Đối với thời tiết trên biển, ngoài Biển Đông, hoàn lưu bão số 15 vẫn đang hoạt động mạnh. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; riêng vùng biển Lâm Đồng có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; độ cao sóng từ 3-6 m, biển động, vùng biển Lâm Đồng biển động mạnh.
Ngoài ra, vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6-7, độ cao sóng từ 1.5-2.5 m, biển động nhẹ.
Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
Bình luận (0)