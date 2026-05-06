VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Sức khỏe
image

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành

Tin, clip: Hải Yến -

(NLĐO) - Trưa 6-5, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết về tình hình hiện nay của bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp

Video liên quan

Bé 2 tuổi ở Gia Lai nhập viện do nuốt nhầm dầu thơm

Bé 2 tuổi ở Gia Lai nhập viện do nuốt nhầm dầu thơm

Sức khỏe 26/02/2026
Tình trạng sức khỏe bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ ruột và người tình bạo hành

Tình trạng sức khỏe bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ ruột và người tình bạo hành

Sức khỏe 02/11/2025
Lời khai lạnh lùng của người "cha dượng" trong vụ bạo hành bé 2 tuổi ở TPHCM

Lời khai lạnh lùng của người "cha dượng" trong vụ bạo hành bé 2 tuổi ở TPHCM

Xã hội 06/05/2026
NÓNG: Bắt giữ người mẹ cùng tình nhân bạo hành nghiêm trọng bé 2 tuổi ở TPHCM

NÓNG: Bắt giữ người mẹ cùng tình nhân bạo hành nghiêm trọng bé 2 tuổi ở TPHCM

Đông Nam Bộ 05/05/2026

Theo thông tin từ bệnh viện, sau quá trình điều trị tích cực, hiện sức khỏe bé trai 2 tuổi đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Sức khỏe bé trai 2 tuổi bị bạo hành: Tin mới nhất từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Ảnh 1.

Hiện bé đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị

Bé đã được chuyển từ phòng hồi sức sang phòng thường để tiếp tục theo dõi và điều trị. 

Hiện bé tỉnh táo, ăn uống trở lại bình thường và đang trong quá trình hồi phục dưới sự chăm sóc của y-bác sĩ. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của bé.

Hiện bé được nhân viên y tế, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chăm sóc, theo dõi tích cực

Trước đó, ngày 2-5, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ bạo hành trẻ em tại một phòng trọ trên địa bàn ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. 

Nạn nhân là cháu N.G.K. (2 tuổi), con riêng của Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993). Cháu bị Trúc và người sống chung như vợ chồng là Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) gây thương tích nặng. 

Qua xác minh ban đầu, công an xác định bé bị đánh nhiều lần bằng cây tre trong ngày 2-5, dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, Danh Chơn khai rằng đã nhiều lần chứng kiến người mẹ trực tiếp dùng cây tre đánh vào lưng, đầu và chân cháu bé. 

Cháu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng chảy máu và có dấu hiệu nguy kịch.

Ngày 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo