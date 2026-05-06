Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành

Theo thông tin từ bệnh viện, sau quá trình điều trị tích cực, hiện sức khỏe bé trai 2 tuổi đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bé đã được chuyển từ phòng hồi sức sang phòng thường để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện bé tỉnh táo, ăn uống trở lại bình thường và đang trong quá trình hồi phục dưới sự chăm sóc của y-bác sĩ. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của bé.

Trước đó, ngày 2-5, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ bạo hành trẻ em tại một phòng trọ trên địa bàn ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Nạn nhân là cháu N.G.K. (2 tuổi), con riêng của Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993). Cháu bị Trúc và người sống chung như vợ chồng là Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) gây thương tích nặng.

Qua xác minh ban đầu, công an xác định bé bị đánh nhiều lần bằng cây tre trong ngày 2-5, dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, Danh Chơn khai rằng đã nhiều lần chứng kiến người mẹ trực tiếp dùng cây tre đánh vào lưng, đầu và chân cháu bé.

Cháu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng chảy máu và có dấu hiệu nguy kịch.

Ngày 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".