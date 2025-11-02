Tình trạng sức khỏe bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ ruột và người tình bạo hành

Ngày 2-11, một lãnh đạo UBND phường Tân Uyên, TP HCM cho biết bé gái 9 tuổi bị bạo hành hiện sức khỏe và tâm lý đã ổn định, em đã được địa phương bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc nuôi dưỡng.

Em T.M là nạn nhân bị mẹ ruột và người tình kém 6 tuổi của mẹ thường xuyên bạo hành vì cho rằng em không nghe lời. Hiện 2 đối tượng này đã bị cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Phường Tân Uyên tổ chức sinh nhật cho em M.T

Lãnh đạo UBND phường Tân Uyên cho hay trước đó em đi học ở quê, sau đó được mẹ đưa lên phường Tân Uyên sinh sống chưa được bao lâu. Sau khi tiếp nhận thông tin em bị mẹ và người tình của mẹ bạo hành, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Về phía địa phương cũng đã cử các cơ quan chuyên môn chăm sóc, nuôi dưỡng em.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, bé M.T thường xuyên bị mẹ ruột và người tình kém tuổi của mẹ đánh đập vì cho rằng không nghe lời.

Phạm Thị Bé Như (SN 2000, quê Cần Thơ, mẹ ruột bé M.T) và Ngô Văn Huy (SN 2006- chồng hờ Như) sống tại phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên; đều làm công nhân trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé M.T bị bạo hành, Công an phường Tân Uyên đã đến làm rõ. Cơ quan chức năng cũng đã đưa bé M.T đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.