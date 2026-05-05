Sức khỏe

Bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành đã qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng vẫn dè dặt

Hải Yến

(NLĐO) - Qua thăm khám, chẩn đoán, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương phức tạp gồm: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái...

Chiều 5-5, nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành dẫn đến hôn mê, hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng nặng và cần tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện.

img

Hình ảnh bé bị bạo hành

Trước đó, bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương phức tạp gồm: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu.

Sau quá trình cấp cứu tích cực, hiện tình trạng huyết động của bệnh nhi đã tạm ổn định hơn so với thời điểm nhập viện. Tuy nhiên, tiên lượng vẫn dè dặt do mức độ tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là các chấn thương nội tạng. Hiện bệnh nhi vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 2-5, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ bạo hành trẻ em trên địa bàn ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, nạn nhân là bé trai sinh năm 2024. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngăn chặn hành vi vi phạm, đưa cháu bé đi cấp cứu tại cơ sở y tế, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Gia tăng đàn ông bị vợ bạo hành, dấu hiệu nhận diện

Gia tăng đàn ông bị vợ bạo hành, dấu hiệu nhận diện

(NLĐO) - Bạo lực đối với nam giới, nhất là bạo lực tinh thần, vẫn là một "vùng xám" ít được nhận diện. Tình trạng này kéo theo việc mất ngủ, giảm ham muốn

Tình trạng sức khỏe bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ ruột và người tình bạo hành

(NLĐO) - Bé gái 9 tuổi ở phường Tân Uyên, TP HCM thường xuyên bị mẹ ruột và người tình kém tuổi của mẹ đánh đập vì cho rằng không nghe lời

Vụ trẻ nghi bị cô giáo bạo hành: Cơ quan chức năng lên tiếng

(NLĐO) - Cục Bà mẹ và Trẻ em đã nhận báo cáo về vụ bé gái nghi bị cô giáo bạo hành tại Trường Mầm non Gia Thụy (Hà Nội), trên người có nhiều vết bầm tím.

