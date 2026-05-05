Bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành đã qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng vẫn dè dặt

Chiều 5-5, nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành dẫn đến hôn mê, hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng nặng và cần tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương phức tạp gồm: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu.

Sau quá trình cấp cứu tích cực, hiện tình trạng huyết động của bệnh nhi đã tạm ổn định hơn so với thời điểm nhập viện. Tuy nhiên, tiên lượng vẫn dè dặt do mức độ tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là các chấn thương nội tạng. Hiện bệnh nhi vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực tại bệnh viện.