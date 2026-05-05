Vùng miền Đông Nam Bộ

NÓNG: Bắt giữ người mẹ cùng tình nhân bạo hành nghiêm trọng bé 2 tuổi ở TPHCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Dù đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi nhưng nhiều lần bị mẹ cùng người tình đánh đập, đỉnh điểm là ngày 2-5, bé bị đánh nhiều lần gây đa chấn thương.

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN1993) và Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

TPHCM: Bắt giữ người mẹ cùng tình nhân bạo hành nghiêm trọng bé 2 tuổi - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng người tình bị bắt giữ, ảnh do công an cung cấp

CLIP: Lời khai của đối tượng Danh Chơn, clip do công an cung cấp

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (SN 2024, con ruột Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM để tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.

TPHCM: Bắt giữ người mẹ cùng tình nhân bạo hành nghiêm trọng bé 2 tuổi - Ảnh 2.

Những vết thương cũ và mới mà cháu K. bị đánh đập; ảnh do công an cung cấp

Bước đầu cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.

Chỉ trong ngày 2-5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé; đồng thời Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

TPHCM: Bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành gây hôn mê, đa chấn thương

(NLĐO)- Xã Hòa Hiệp đang xác minh vụ việc bé 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gây đa chấn thương, hôn mê, vụ việc gây bức xúc trong dư luận

Bé gái ở TP HCM bị mẹ 25 tuổi và người tình 19 tuổi bạo hành: Tiến hành giám định thương tích

(NLĐO) - Bệnh viện đang tiến hành giám định thương tích cho bé gái 9 tuổi. Địa phương cũng đang làm các thủ tục để đưa bé vào trung tâm bảo trợ xã hội

Điều tra vụ chồng cũ tìm tới chỗ làm của vợ để bạo hành

(NLĐO) - Người phụ nữ ở Bình Dương bị chồng cũ bạo hành với vết thương ở vùng má trái và cánh tay trái, phải khâu vết thương hở trên mặt

