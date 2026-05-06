Lời khai lạnh lùng của người "cha dượng" trong vụ bạo hành bé 2 tuổi ở TPHCM

Ngày 6-5, UBND xã Hòa Hiệp (TPHCM) cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị, chăm sóc bé trai 2 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng. Nạn nhân là cháu N.G.K. (SN 2024), con của Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993), bị Trúc và người sống chung như vợ chồng là Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) gây thương tích nặng.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn, đoàn thể cử cán bộ theo dõi sát tình hình, hỗ trợ nạn nhân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hiệp tổ chức họp khẩn với các đơn vị liên quan, chỉ đạo Công an xã chủ trì, phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.

Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn đã bị bắt giữ

Theo thông tin từ bệnh viện, cháu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng nặng, cần tiếp tục điều trị tích cực. Khi nhập viện, bệnh nhi bị đa chấn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương phức tạp như dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu.

Khai với công an, Danh Chơn khai rằng vào ngày 2-5, khi người mẹ cho cháu K. ăn nhưng cháu không ăn, người mẹ đã dùng roi tre khô đánh vào lưng, sau đó "lỡ tay" đánh trúng vùng đầu. Chơn cho biết có đi vay tiền để đưa cháu đi bệnh viện khâu vết thương, thời điểm đó có người hỏi sao lại đánh cháu, Chơn nói "em không biết đâu". Khi được hỏi là gì của cháu K. thì Chơn nói là "cha dượng".

Chơn cũng khai cháu K. chỉ bị đánh hai lần, gồm lần gần nhất và một lần trước đó khoảng nửa tháng, đồng thời nói rằng việc đánh cháu do người mẹ gây ra. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan điều tra xác định Trúc và Chơn sống chung như vợ chồng và đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.

Chiều 2-5, khi vụ việc bị phát hiện, toàn thân cháu K. có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Cháu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục điều trị.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong ngày 2-5, cháu bé bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù nhận thấy nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Trong ngày 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".



