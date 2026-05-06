Thu nhập vãng lai nhỏ, rủi ro phạt lớn: Đề xuất bỏ quyết toán thuế

Ngọc Lý - Minh Chiến - Vệ Loan -

(NLĐO) - Luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TPHCM, chỉ rõ thu nhập vãng lai nhỏ không đem lại nguồn thu ngân sách đáng kể nhưng tạo ra rủi ro lớn cho người dân.

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng đã nộp thuế, làm sao để được hoàn?

Nỗi lòng của bà chủ thương hiệu bún Nguyễn Bính sau quyết định xử phạt

Báo in ngày 22-4: Hộ kinh doanh cần ngưỡng miễn thuế hợp lý

Thời gian qua, cơ quan thuế đã tăng cường công tác quản lý nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước. Đã có không ít trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, nợ thuế kéo dài bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Trước thực tế này, nhiều người đã chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế của bản thân để phòng ngừa rủi ro vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc một số người bất ngờ phát hiện mình bị nợ thuế, ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TPHCM, cho rằng hiện Việt Nam đang áp dụng nguyên tắc tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế.

Do đó, hầu hết thông tin về doanh thu, chi phí, thu nhập và các khoản khấu trừ đều do người nộp thuế (cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp) tự khai báo trên hệ thống. Sau đó, cơ quan thuế dựa trên dữ liệu này để đối chiếu, tổng hợp và xác định số thuế phải nộp hoặc số nợ (nếu có).

Theo ông Tịnh, cách thức này giúp giảm gánh nặng thủ tục hành chính nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro sai sót, nhầm lẫn hoặc chậm trễ trong việc xác nhận số liệu cuối cùng. Ông cho rằng cơ quan quản lý cần rút ngắn thời gian quyết toán thuế, nhằm xác định chính xác số tiền còn nợ, qua đó hạn chế phát sinh tiền phạt chậm nộp cho người nộp thuế.

Về cách giải quyết khi phát hiện nợ thuế, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TPHCM, khuyến cáo nếu ứng dụng eTax Mobile hiển thị thông tin nợ thuế, cá nhân cần liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm rõ nguyên nhân, xác định chính xác số tiền còn nợ cũng như khoản tiền phạt chậm nộp (nếu có).

Sau khi xác nhận có phát sinh nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về số tiền nợ và tiền phạt chậm nộp. Trường hợp người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, trong đó có biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

