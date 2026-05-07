HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ kê đơn thuốc khó đọc, thiếu thông tin có thể bị phạt

D.Thu

(NLĐO) - Nếu bác sĩ kê đơn thuốc không đầy đủ, không rõ ràng khiến người bệnh hoặc người bán thuốc khó đọc, dễ hiểu sai có thể bị phạt tới 2 triệu đồng.

Từ ngày 15-5, bác sĩ không ghi đầy đủ, rõ ràng thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc trong đơn thuốc hoặc hồ sơ bệnh án có thể bị phạt 1-2 triệu đồng.

img

Bác sĩ kiểm tra thông tin người bệnh và kê đơn thuốc trên hồ sơ điện tử. Ảnh: Mai Thanh

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5.

Nghị định quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế dự phòng, khám chữa bệnh, dược - mỹ phẩm, thiết bị y tế, BHYT và dân số.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mức phạt 1-2 triệu đồng còn áp dụng với các hành vi như không kiểm tra đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc, tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng khi cấp phát thuốc; không đối chiếu thông tin thuốc với đơn thuốc; không đối chiếu họ tên người bệnh, dạng thuốc, liều dùng trước khi cho người bệnh sử dụng thuốc; không ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc hoặc không theo dõi, phát hiện kịp thời tai biến khi cấp phát thuốc.

Theo quy định, hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán và tình trạng bệnh của người bệnh hoặc kê các sản phẩm không được phép kê đơn có thể bị phạt 10-20 triệu đồng. Trong khi đó, hành vi cấp phát, bán thuốc hết hạn dùng, thuốc bảo quản không đúng quy định, thuốc bị thu hồi hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ có thể bị phạt 20-30 triệu đồng.

Liên quan việc kê đơn thuốc, trước đó Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 26/2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Thông tư cũng quy định lộ trình bắt buộc triển khai kê đơn thuốc điện tử, theo đó các bệnh viện phải thực hiện trước ngày 1-10-2025, còn các cơ sở khám chữa bệnh khác phải hoàn thành trước ngày 1-1-2026.

Thông tư cũng quy định đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử nhưng vẫn phải bảo đảm đầy đủ các thông tin theo quy định và có giá trị pháp lý tương đương đơn thuốc giấy.

Tin liên quan

Hướng dẫn tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, đơn thuốc BHYT trên VNeID

Hướng dẫn tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, đơn thuốc BHYT trên VNeID

(NLĐO) - Người dân đã đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể xem thông tin, lịch sử khám chữa bệnh, đơn thuốc BHYT trên ứng dụng.

252 bệnh mạn tính được kê đơn thuốc BHYT tới 90 ngày

(NLĐO) – Bộ Y tế cho phép kê đơn thuốc BHYT ngoại trú tối đa 90 ngày, với 252 bệnh mạn tính căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh.

Bộ Y tế nhắc cơ sở y tế kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày

(NLĐO) - Cơ sở y tế cần chủ động cấp đơn thuốc ngoại trú tối đa cho người bệnh đủ điều kiện, đảm bảo điều trị liên tục, nhất là dịp lễ, Tết.

xử phạt vi phạm đơn thuốc kê đơn Bệnh án điện tử đơn thuốc điện tử chữ bác sĩ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo