Bác sĩ kê đơn thuốc khó đọc, thiếu thông tin có thể bị phạt

Từ ngày 15-5, bác sĩ không ghi đầy đủ, rõ ràng thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc trong đơn thuốc hoặc hồ sơ bệnh án có thể bị phạt 1-2 triệu đồng.

Bác sĩ kiểm tra thông tin người bệnh và kê đơn thuốc trên hồ sơ điện tử. Ảnh: Mai Thanh

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5.

Nghị định quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế dự phòng, khám chữa bệnh, dược - mỹ phẩm, thiết bị y tế, BHYT và dân số.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mức phạt 1-2 triệu đồng còn áp dụng với các hành vi như không kiểm tra đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc, tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng khi cấp phát thuốc; không đối chiếu thông tin thuốc với đơn thuốc; không đối chiếu họ tên người bệnh, dạng thuốc, liều dùng trước khi cho người bệnh sử dụng thuốc; không ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc hoặc không theo dõi, phát hiện kịp thời tai biến khi cấp phát thuốc.

Theo quy định, hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán và tình trạng bệnh của người bệnh hoặc kê các sản phẩm không được phép kê đơn có thể bị phạt 10-20 triệu đồng. Trong khi đó, hành vi cấp phát, bán thuốc hết hạn dùng, thuốc bảo quản không đúng quy định, thuốc bị thu hồi hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ có thể bị phạt 20-30 triệu đồng.

Liên quan việc kê đơn thuốc, trước đó Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 26/2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư cũng quy định lộ trình bắt buộc triển khai kê đơn thuốc điện tử, theo đó các bệnh viện phải thực hiện trước ngày 1-10-2025, còn các cơ sở khám chữa bệnh khác phải hoàn thành trước ngày 1-1-2026.

Thông tư cũng quy định đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử nhưng vẫn phải bảo đảm đầy đủ các thông tin theo quy định và có giá trị pháp lý tương đương đơn thuốc giấy.