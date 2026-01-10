VIDEO
TPHCM lạnh 16 độ: Giới trẻ rủ nhau diện đồ đông xuống phố

Thanh Trúc - Ngọc Vân -

(NLĐO) - Sáng 10-1, TP HCM tiếp tục lạnh hiếm thấy. Giới trẻ thích thú diện áo bông, khăn len, găng tay xuống phố tận hưởng tiết trời kỷ lục 16 độ C.

